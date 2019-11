Esiste la gelosia tra fidanzati nel mondo dello spettacolo? La domanda è lecita e potrebbe far sorridere in molti di voi. Non ci crederete? In realtà questo sentimento c’è realmente anche tra i vip della televisione e, in questi giorni, sembra proprio che qualcuno abbia deciso di togliersi un sassolino dalle scarpe… Stiamo parlando della ex professoressa della trasmissione “L’Eredità”, Roberta Morise, attualmente co-conduttrice de “i Fatti Vostri”. La bellissima showgirl ha da poco rivelato al settimanale “Gente” alcuni particolari della sua tormentata storia d’amore con il presentatore Carlo Conti. Di cosa stiamo parlando? La Morise ha parlato della sua esperienza con l’abbronzato presentatore senza troppi giri di parole: Carlo Conti è stato liquidato dalla soubrette perché troppo geloso. Sembra davvero impossibile crederci eppure, stando a quanto viene riportato sul magazine “Gente”, la sua influenza avrebbe fatto storcere il naso alla presentatrice. Roberta Morise si sentiva sempre sotto giudizio accanto allo showman, per questo motivo ha deciso di troncare senza – se e senza ma – la sua liason con Conti. (Continua a leggere dopo la foto)















Negli anni passati la Morise ha avuto anche problemi di salute causati da un calazio doloroso agli occhi; nel febbraio del 2019 ne parlava così: “Alla fine mi sono operata sottoponendomi ad un intervento chirurgico con il laser ma le cose non si sono risolte. Il laser non ha completato il giro, ha lasciato la cicatrice aperta. Perciò si è ripresentata l’infezione. Per salvare l’occhio destro le sto provando tutte”. Attualmente la soubrette si è lasciata tutto alle spalle, compresa la storia con Conti, guarendo e tornando a lavorare in tv con Magalli. (Continua a leggere dopo la foto)











A distanza però di mesi torna a parlare delle sue vicissitudini amorose spendendo due parole anche riguardo la relazione con Luca Tognola.

Un amore durato oltre tre anni che è finito in seguito alla decisione presa da entrambi di troncare per colpa dell’incompatibilità di carattere. (Continua a leggere dopo la foto)





Attualmente Roberta Morise è single ma non ne fa un dramma, rimane infatti molto apprezzata sia dal pubblico femminile che da quello maschile grazie alla sua partecipazione alla trasmissione i “Fatti Vostri” iniziata due anni fa con il benestare di Giancarlo Magalli.

La sua carriera è in rapida ascesa, sarà forse troppo presto per parlare di una conduzione di un programma Rai tutta personale?

“A Tale e Quale ha imitato Giuliano Sangiorgi, ma sapete chi è Leonardo? Il gossip-bomba di Carlo Conti”