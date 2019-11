“Ancora non ci credo… Sono felicissima”. Giulia De Lellis, arriva la confessione inaspettata

Periodo da incorniciare per la bellissima e bravissima influencer Giulia De Lellis, che sta riscuotendo enorme successo grazie al suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” e alla web serie di ‘Witty Tv’, ‘Una vita in bianco’, dove ha esordito come attrice. In questa web serie ha lavorato al fianco di due importanti attori: Ludovica Bizzaglia e Luca Turco della fiction ‘Un Posto al Sole’. A livello personale non ha attraversato però un bellissimo momento, visto che nei giorni scorsi ha dato vita a dei commenti su Instagram non proprio favorevoli nei confronti di una persona rimasta ancora ignota. Anche se l’ipotesi più plausibile è che lei ce l’abbia con la modella argentina Belen Rodriguez, con la quale i rapporti sono pessimi. (Continua dopo la foto)















Il 23 e 24 novembre scorsi Giulia è stata ospite della cosiddetta due giorni di ‘Vanity Fair Stories’ presso lo ‘Space Cinema Odeon’ di Milano. Insieme a lei c’erano anche illustri scrittori, giornalisti, cantanti ed attori che hanno raccontato le loro storie, hanno partecipato a dei workshop e hanno dato vita a delle vere e proprie esibizioni. (Continua dopo la foto)















C’erano ad esempio Marco D’Amore, Massimo Gramellini, Mara Maionchi e Pierfrancesco Favino solo per nominarne alcuni. E quindi la De Lellis, entusiasta e allo stesso tempo meravigliata di aver raggiunto un altro incredibile obiettivo professionale, ha voluto fare una confessione su Instagram. (Continua dopo la foto)

“Sono felicissima, non so come ho fatto ad arrivare a questo, anzi lo so!”, ha detto l’influencer. La quale ha fatto dunque intendere che questi traguardi sono stati ottenuti grazie al suo infaticabile lavoro e alla sua assoluta professionalità. Nei giorni scorsi Giulia, criticata fortemente da numerose persone soprattutto per il suo libro, è stata sostenuta dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi, la quale ha rilasciato un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’: “Non è stupida, su di lei c’è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne. Che il libro abbia successo ci sta, è conosciuta e la sua storia d’amore è stata molto vista in televisione. Non deve far storcere il naso agli scrittori, pensano che per arrivare si sono fatti il mazzo e ora una ragazza di Uomini e Donne è in cima alla classifica con la storia delle sue corna. Chi va in libreria a comprare il libro di Giulia magari prima non ci andava, non avrebbe comprato un libro diverso e forse ora, dopo averlo letto, proverà con un altro”.

