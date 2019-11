“Sorpresa!”. Justine Mattera, il soprabito si apre mentre cammina. E si scopre…

“Basta poco per impennare i like…” – scrive un fan in visibilio sotto la foto pubblicata su Instagram da Justine Mattera. È davvero impossibile resistere alla tentazione di lasciare un commento dopo lo splendido regalo lasciato sul social ai follower dalla famosa soubrette televisiva. Noi crediamo proprio che lo scatto che immortala Justine sia davvero ben riuscito. La sexy bionda si mostra in tutta la sua proronpente bellezza: un impermeabile color neve impreziosito da un inserto di pelliccia sul colletto copre fino alle caviglie il corpo della vip. C’è però un particolare che fa impazzire tutti… Con nonchalance fanno capolino dallo spacco del soprabito un paio di gambe davvero da urlo. Justine Mattera lascia senza fiato il pubblico maschile mostrando quanto abbiano fatto bene gli anni passati in palestra ad allenare ogni centimetro del suo corpo. Non solo…c’è un ulteriore dettaglio che non può essere sicuramente tralasciato: il reggicalze color carne che dà quel tocco di pepe in più all’immagine! I commenti non si fanno attendere… (Continua a leggere dopo la foto)















“Just! Sei la classe in persona!!”, “Non ci sono parole…..bellezza pura”, “ Bellissima e sensuale come solo tu sai fare..”, sono solo alcuni dei commenti degli ammiratori della Mattera. Come al solito però non sono mancate anche aspre critiche per l’abbigliamento succinto e le troppe parti scoperte messe in mostra dalla bellissima americana. Basta poco però per capire che la maggior parte dei visitatori abbia gradito il post. “Lo dimostra un commento su tutti: “Dai, Justine, continua cosi. Non diamo peso a bacchettoni o, diciamo, invidiosi. Altrimenti, senza un po’ di fantasia (che fa compagnia con pane e amore), ed un po’ di sexy, che ci resta. Poi, anche se non ci manca, l’erba del vicino è sempre la più bella, perché è diversificante. (Continua a leggere dopo la foto)











Le foto glamour e ad alto tasso erotico non sono mai mancate nell’account ufficiale gestito da Justine Mattera. La showgirl, ex moglie di Paolo Limiti, conta un seguito di oltre 350mila follower. La possibilità di un nudo non ha mai spaventato la soubrette, il disappunto del marito per le foto artistiche non troppo ‘coperte’ è invece stato un tema caldo durante la trasmissione Pomeriggio5 nel salotto di Barbara D’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)





In questi casi però la Mattera ha spiegato che gli shooting piccanti in lingerie e senza nulla addosso sono frutto di scelte fatte in collaborazione con il fotografo, sessioni fotografiche che vanno per la maggiore su Instagram.. Come biasimarla se oltre alla pioggia di commenti favorevoli, Justine guadagni anche profumatamente per posare così provocante?

