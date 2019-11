Uno scialle, ma non copre tutto. Michela Coppa, la ex letterina di una bellezza letale

Si è fatta conoscere per la prima volta dal pubblico televisivo grazie alla sue esperienza come ‘letterina’ nel programma di Gerry Scotti, ‘Passaparola’. Stiamo parlando della bellissima Michela Coppa, che attualmente è conduttrice di ‘Accademia in Alice’ e di ‘Coppa in Cucina’ in radio. Ma la donna non è solo attiva in ambito televisivo.

Michela ha infatti la bellezza di più di 700 mila follower sul suo profilo ufficiale Instagram e soltanto qualche ora fa ha meravigliato tutti i suoi fan con uno scatto strabiliante. L’immagine ha inevitabilmente scatenato tante fantasie nei suoi ammiratori, visto che lo sguardo e la posa della Coppa è alquanto sensuale e provocante. (Continua dopo la foto)