“Così ci fai morire”. Alessandra Amoroso da infarto: scollatura esagerata e gambe tutte in vista

Non è una che passa inosservata. Nonostante il carattere timido e a tratti schivo quando Alessandra Amoroso decide di mostrarsi non ce n’è davvero per nessuno. Per togliersi ogni dubbio basta guardare l’ultima foto posta su Instagram. “ Mi sono buttata sana sana nell’armadio…e sono uscita così! Ciao io vado!”, recita la didascalia. Nel dettaglio, la foto vede Alessandra Amoroso pronta per uscire con indosso un sensuale abito nero con paillettes, stivali alti di pelle e accessori vari. Scollatura profonda, gambe lunghe in bella vista e tacchi vertiginosi hanno acceso la fantasia dei follower, conquistati anche dal sorriso della vincitrice dell’ottava edizione del talent di Maria De Filippi Amici. “Quanto sei gnocca”, “Vai bella, spacca tutto!”, “Meraviglioso vestito!”, “Sei bellissima”, “Wow da infarto”, solo per citare alcuni complimenti apparsi in calce al post della nota artista che è assai seguita su Instagram. Continua dopo la foto















Alessandra Amoroso, grande amica di Emma Marrone alla quale ha sempre testimoniato vicinanza in questi mesi difficili, è reduce da un fortunato tour partito nel 2019 a seguito del lancio del suo sesto album in studio 10, con cui la cantante ha festeggiato i dieci anni di attività da solista. A giugno sono usciti i i singoli Forza e coraggio e Mambo salentino, inciso assieme ai Boomdbash, certificato triplo disco di platino. La cantante pop ha più volte detto di prediligere la musica afroamericana: alcuni critici hanno ravvisato delle somiglianze tra il suo timbro sabbiato e quello di Anita Baker. Continua dopo la foto











Tra le sue influenze musicali più forti: Anastasia, che lei stessa ha definito un punto di riferimento, Aretha Franklin per la musica straniera e Mina per il panorama italiano. Alessandra Amoroso nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il giorno 12 agosto dell’anno 1986. Fino all’età di ventidue anni vive a Lecce. Canta da quando è bambina e sin da giovane sono diverse le competizioni canore a livello locale a cui partecipa. Continua dopo la foto







All’età di diciassette anni partecipa ai provini per la trasmissione tv “Amici”, di Maria De Filippi: supera i primi passi ma non arriva ad essere scelta per andare in onda. Intanto lavora come commessa in un negozio del centro di Lecce (in precedenza ha avuto anche esperienze come cameriera e animatrice).

