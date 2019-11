“Non dovevi farlo”. Tutti contro Caterina Balivo: quel gesto non poteva passare inosservato

Prestissimo vedremo Caterina Balivo alla conduzione di Vieni da Me, puntata preannunciata sul profilo Instagram di Caterina che avrà come tematica cruciale la violenza sulle donne, proprio per onorare il nome di tutte le donne vittime di Femminicidio o ancora impegnate a ricostruire da capo e con coraggio la propria vita. Tuttavia e nonostante la delicatezza del tema, la bella conduttrice campana è stata protagonista di una vera e propria bufera scoppiata su Twitter. Qualcosa viene notato, ma cosa esattamente? Alcuni commenti apparsi sul social network sembrano sottolineare un gesto particolare compiuto proprio da Caterina. Accanto al nome di Caterina, una seconda regina della conduzione televisiva fa capolino tra i nomi protagonisti della vicenda, ovvero quello di Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, che insieme ad Enrico Ruggieri, guiderà lo show del sabato sera dedicato esclusivamente alla musica. Continua dopo la foto.















Diversi e svariati messaggi sembrerebbero fare emergere una forma di attrito tra le due, ovviamente per questioni di invidia e gelosia. Secondo alcuni utenti social, sembrerebbe che la bella campana sia invidiosa di tale incarico affidato alla sua ‘collega’. Questo il motivo che ha spinto Caterina a reagire, ma come? Non dovrebbe esistere maggiore solidarietà tra donne? Continua dopo la foto.











Caterina ha bloccato un utente che tendeva a sottolinearlo. Ma sarà vero? Ai diversi commenti rispondono altrettanto diversi pareri da parte degli utenti che hanno notato il gesto. Si tratta di un malinteso? Sembrerebbe che Caterina abbia bloccato un utente soltanto perché le ha consigliato di rilassarsi, dopo la partita della sua squadra del cuore. Continua dopo la foto.





Siamo davvero sicuri che Caterina credeva nella vittoria della ‘sua squadra’ e per questo non si sia buttata un pò giù? Lecito. Al momento non rimane che augurarle il meglio per un programma che sicuramente saprà camminare a testa alta, posta la bravura, l’eleganza e la bellezza di Caterina. Può stare tranquilla, dunque, perché nessuno crede che questi aspetti verranno mai messi in discussione.

Irene Grandi, mai visto il suo secondo marito? Chi è Lorenzo (e chi era il primo)