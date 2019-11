“Non sono sua figlia”. Mercedesz Henger e il padre biologico, lo confessa a sorpresa a Live Non è la D’Urso

La puntata di Live – Non è la D’Urso di lunedì 25 novembre si preannuncia davvero pazzesca. Durante la puntata, registrata da poco, Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger, ha rivelato qualcosa di davvero inaspettato. Cosa? La ragazza ha confermato il gossip che circola negli ultimi giorni, ossia che il padre biologico non è Riccardo Schicchi come tutti da sempre pensano. “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la ‘notizia’, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda” ha svelato la ragazza a Barbara D’Urso. Una rivelazione pazzesca. E chi se lo immaginava? La bella Mercedesz non è dunque figlia di Schicchi. Eva Henger ha avuto la figlia da un altro uomo, non dal marito. Anzi, ex marito. Continua a leggere dopo la foto















Riccardo Schicchi è venuto a mancare nel 2012 per via del diabete mellito. Ea Henger ha sofferto profondamente per la morte del marito: “Quando è mancato Riccardo son rimasta a vedere la chiusura della bara – ha detto in un’intervista di qualche tempo fa – Son rimasta lì fino all’ultimo. Una settimana dopo il funerale, mentre ero in macchina, cominciai a sentire un dolore fortissimo alla testa. Non capivo se stessi per morire per ictus o infarto, sudavo freddo e avevo paura. Mi hanno poi detto che si trattava di un attacco di panico. Gli psicologi mi hanno spiegato che ci si immedesima nella persona chiusa nella bara”. Continua a leggere dopo la foto











Ma se Riccardo Schicchi non è il padre biologico di Mercedesz, allora chi è? Per il momento non si sa. La ragazza, che ha usato il cognome della madre per sfondare nel mondo dello spettacolo, non è a conoscenza di chi sia il vero padre. Ha scelto il cognome della madre anche perché è stata lei a prendersi cura di lui per tutta la vita. Ma Riccardo Schicchi sapeva la verità? Sapeva di non essere il vero padre di Mercedesz? Questo ancora non è chiaro. Continua a leggere dopo la foto







Le parole di Mercedesz Henger sono state diffuse tramite un comunicato stampa dalla redazione del programma di Barbara D’Urso. Chissà se durante la puntata emergerà anche qualche altro dettaglio. Per il momento, Mercedesz Henger e sua madre stanno vivendo un momento difficile a causa del fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi. Pare che, però, stiano cercando di riappacificarsi.

