Irene Grandi, mai visto il suo secondo marito? Chi è Lorenzo (e chi era il primo)

All'attivo ha più di 10 album e collaborazioni che possono vantare grandi nomi quanto il suo: da Jovanotti a Pino Daniele, da Eros Ramazzotti a Claudio Baglioni. Stiamo parlando della leonessa da sempre allergica al gossip, pronta a difendere se stessa e chi ama dai pettegolezzi spiccioli. Irene Grandi, artista toscana in grado di 'bruciare le città' semplicemente salendo su un palco e prendendo in mano un microfono. Si sposa con Alessandro Carotti con il quale divorzia nel 2010, dopo 7 anni di matrimonio. A distanza di cinque anni dalla fine della sua lunga storia d'amore, Irene conosce Lorenzo Doni. Si sposano il 2 luglio nel 2018, con il divieto assoluto di vedere flash catturare anche la ben più piccola emozione o effusione. Voci di corridoio dicono che quel giorno, festeggiato con parenti e amici in riva al mare, Irene abbia intonato Hallelujah di Leonard Cohen, e che Lorenzo Doni avesse occhi solo per lei. Continua dopo la foto.















Nessun figlio e sul profilo Instagram sempre tante, troppe foto che la vedono intenta solo a lavoro. Eppure la storia con Lorenzo Doni è senza dubbio la più matura, arrivata in un periodo della vita in cui l'artista ha raggiunto un equilibrio perfetto. Ma chi è Lorenzo Doni e come è riuscito a portare equilibrio nella vita dell'indomabile e instancabile Irene Grandi? Di lui si sa poco è niente. Finora è certa la sua passione per il golf. Continua dopo la foto.











Si conoscono come accade normalmente, tra amici che scoprono di avere in comune. Poi l'amore. Lorenzo è avvocato e ama la Sardegna, proprio come Irene; Doni infatti possiede da circa dieci anni una casa a Narbolia, dove ha vissuto i momenti più belli della sua storia d'amore con la cantante. È di Firenze, ma non si sa quando è nato. Circondato sempre da amici, ma nulla di più. È appassionato di golf di cui è istruttore, ma anche questo rimane un mistero. Continua dopo la foto.





Irene ha giurato a Lorenzo amore eterno e questa la dice lunga su quanto sarà ancora più difficile riuscire a sbirciare nella vita privata di entrambi, posto che non sia proprio Lorenzo a spezzare la catena del silenzio e concedersi a qualche chiacchiera in più con la stampa, magari mentre Irene è indaffarata a lavoro. O forse è bello immaginare che insieme decideranno di condividere una loro personalissima pagina Instagram.

