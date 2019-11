Francesca Fichera, ex Professoressa de L’Eredità, e Filippo Volandri, ex tennista possono appendere un bel fiocco azzurro fuori dalla porta di casa. Dopo Emma, che ormai avrà circa 2 anni, il 24 novembre nasce un bel sagittario che porta il nome di Edoardo. Lo scatto della piccola e tenera mano paffuta emoziona tutti i follower di Francesca, inondata da subito dalle dovute meritatissime congratulazioni. Non mancano nomi di amici e colleghi molto affezionati alla coppia, come Benedetta Mazza, Elisa D’Ospina, Carolina Rey, Eleonora Arosio, Sabrina Ghio. Entusiasma apprendere, inoltre, che è il papà stesso a dedicare sul suo profilo un ringraziamento speciale per la donna che ha messo al mondo un altro frutto del loro amore. Non è forse giunto il momento di coronare a nozze? I due piccioncini hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2009, ma per impegni lavorativi e scelte personali non hanno ancora pensato al momento di un lieto evento in abito bianco. Continua dopo la foto. Visualizza questo post su Instagram Benvenuto al mondo mio piccolo dolce cuore 💙 #Edoardo 💙 vi amo immensamente @pippovolandri Un post condiviso da Francesca Fichera (@chicca_fichera) in data: 24 Nov 2019 alle ore 12:33 PST Eppure il loro sembrerebbe essere un amore davvero tenace, oltre che consolidato anche per la presenza di due splendidi bimbi. Hanno superato uniti e complici un amore a distanza, mentre Volandri era impegnato negli allenamenti che lo riducevano a vivere a Firenze, lontano dalla Capitale della bella Francesca. Continua dopo la foto.















"Benvenuto al mondo mio piccolo dolce cuore", ha scritto Francesca Fichera su Instagram. "Benvenuto piccolo, ti ameremo più delle nostre vite, tu e tua sorella avete completato le nostre vite. Grazie Francesca per il coraggio e la forza che dimostri ogni volta", ha invece detto Filippo Volandri. Per Francesca e Filippo è giunto il momento di prendersi una bella pausa lontani dai riflettori per potersi dedicare davvero alla crescita e all'educazione di Edoardo. Continua dopo la foto.











A proposito di matrimonio, Francesca stessa ha dichiarato più volte: “Sto aspettando la proposta ufficiale… ma le nozze non sono una priorità per Filippo! Io, invece, sono credente: vorrei l’abito bianco e sposarmi in chiesa. Ma non so se riuscirò a fargli cambiare idea. Di certo c’è che avremo un altro bambino, però non subito. Siamo diversi, ma il nostro rapporto è proprio bello perché ci compensiamo. Lui è riflessivo, taciturno. Io, invece, ho un carattere vivace e frizzante”. Insomma, tutti noi abbiamo capito bene quale desiderio esprimerà Francesca per il nuovo anno. Filippo dovrà provvedere a mettere sotto l’albero non due, bensì tre importanti regali di Natale.

