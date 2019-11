“Spettacolo!”. Bianca Atzei, selfie mozzafiato in bagno: la gonna sale su

Siamo nell’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, esattamente in un bagno. Bianca Atzei continua a stupire e a rapire l’attenzione di tutti con uno scatto che si piazza al primo posto della classifica delle più belle e provocanti. Conclusa nel 2018 l’esperienza dell’ Isola dei famosi, la cantante milanese si concede il lusso di diventare una diva dei social raggiungendo i suoi meritatissimi 782mila follower. Un abito bianco e una cintura a vita bassa, la posa è sempre quella: super sexy e provocante: “In bagno scatta subito la foto…”, questa la didascalia ironica che accompagna il post che lancia subito in rete, specificando la posizione proprio a non voler destare alcun dubbio circa le sue private ‘faccende’. La 32enne sembra pensare bene al giochino da portare avanti per non fare calare i like e i consensi, ma il riferimento sarà pur sempre esplicito e diretto verso qualcosa che se ne infischia della sua bellezza. Bianca lo sa bene. Continua dopo la foto. Visualizza questo post su Instagram In bagno scatta subito la foto… 😜 Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: 23 Nov 2019 alle ore 12:16 PST I tacchi vertiginosi in prima vista mandano un messaggio diretto a qualcuno? La foto non sembra casuale in nessuno dei suoi elementi di composizione dell’immagine. Bianca sta provocando senza limitare e circoscrivere alla sola bellezza il significato della sua posa sexy. L’ex naufraga è sensuale come non mai e non si può sbirciare tra i commenti al post: «Spettacolo!» «Sei bellissima», «Woow…», «Che gnocca spaziale da impazzire, sei la donna più bella del universo!», «Che meraviglia che sei!», «Sei stupenda», «Ti amiamo…». Cosa ne penserà Emanuele Berardi? Continua dopo la foto.















Figlio minore di Barbara D’Urso, Emanuele non sembra aver negato la notizia diffusa in rete, confermata dalle parole stesse di un amico di Bianca. La relazione con il giovane videomaker attualmente impegnato in alcune riprese a Milano, è da annoverare tra le news più accattivanti, proprio per una trama squisitamente passionale e intricata. Tutti si staranno chiedendo: la Iena Stefano Corti riuscirà a riderci su? In fin dei conti nulla è ancora certo. Continua dopo la foto.











Non molti mesi fa Bianca, a proposito di Stefano, dichiarava: “Ormai basta definirlo tenero amico, è un fidanzato. Va avanti da qualche mese. C’è molta passione. Mi fa molto ridere, e questo per una donna è la cosa più importante. Ha conosciuto i miei genitori. Prima ha chiesto ai follower un consiglio, se doveva presentarsi alla prima cena vestito elegante o in boxer e ciabatte. Lui si è presentato in boxer e ciabatte, ma i miei genitori sono molto moderni e giovani, l’hanno presa bene. Bisogna prendere la vita con un po’ di leggerezza”. Evidentemente la trovata dei boxer con ciabatte non è stata la migliore che Stefano potesse avere!

