“Noi!”. Vanessa Incontrada, la dedica speciale arriva nel giorno del suo compleanno

Qualche chilo in più e i nei social è già polemica. Vanessa Incontrada festeggia il suo compleanno in famiglia e lancia un appello molto forte, ma decide di farlo mettendo in campo il suo sorriso e la sua disinvoltura. “Ciao mammy, buon compleanno”, queste le parole della letterina del figlio Isal, a cui l’attrice e conduttrice risponde pubblicamente: “Con voi ho tutto”. Se ci riflette bene, l’affermazione è chiara eppure rivela un profondo significato, come a sottolineare che nella vita di una donna, che ha conosciuto la carriera, esiste indissolubile un valore ancora più gratificante, che neanche il tempo può cancellare. La letterina del figlio è stata pubblicata e ha commosso i fan, che hanno deciso di rispondere incoraggiando Vanessa a superare a testa alta la polemica nata intorno ai suoi chili di troppo, che certamente non tolgono luce e bellezza all’emozione che provoca ancora il viso sorridente della giovanissima mamma. Isal nasce nel 2008, ad un anno esatto dall’ufficializzazione sentimentale tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Rossano, re delle discoteche di Follonica, è già papà di una figlia nata dal precedente matrimonio con Diletta. Continua dopo la foto.















Nel tempo la coppia Incontrada-Laurini ha incontrato molte critiche; si temeva infatti che il sorriso di Vanessa potesse essere oscurato dal passato di Rossano e dalla sua precedente relazione. Critiche a cui Vanessa sembra aver sempre risposto senza indietreggiare di un solo passo, rivelandosi consapevole della decisione presa. Ad oggi, la cronaca gossip vuole Vanessa al centro del mirino di altre polemiche, che metterebbero in discussione la sua bellezza per il semplice fatto di aver preso qualche chilo dopo la gravidanza. L’amico Massimo Boldi è stato vicino a Vanessa incoraggiandola con un commento. Continua dopo la foto.











“Che femmina sublime”. Questo il commento di Massimo di risposta allo scatto che vedeva Vanessa in posa seminuda indossare solo una camicia: “È sua”, ha poi scritto Vanessa Incontrada indicando Rossano Laurini. A proposito del suo aspetto fisico. Vanessa Incontrada non ha smentito nulla, anzi ha affermato di aver trascorso un periodo difficile proprio per accettare i cambiamenti fisici inevitabili a cui va incontro una donna divenuta mamma da poco tempo. La ripresa è ancora in salita, ma Vanessa non cede neanche questa volta. Continua dopo la foto.





La carriera di Vanessa non può essere messa in discussione solo per questo piccolo momento di crisi e dalla sua parte ha l’affetto di tutti, della sua famiglia, dei colleghi e amici più cari, nonché dei tanti fan che continuano a supportarla e incoraggiarla anche nei periodo più neri. Questo Vanessa lo sa bene ed è per questo che decide di rispondere “Con voi ho tutto”, proprio per sottolineare con disarmante naturalezza che la bellezza, quella vera, è sicuramente ben altro e che il valore degli affetti non teme la bilancia.

“Da favola!”. Elisabetta Gregoraci, il vestito scopre tutto. E le altre mute