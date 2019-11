“Da favola!”. Elisabetta Gregoraci, il vestito scopre tutto. E le altre mute

Poche ore per raggiungere 33mila like direttamente sul profilo Instagram. Elisabetta Gregoraci, conduttrice ed ex modella calabrese, spopola in rete, sfoggiando la piena bellezza dei suoi 39 anni portati decisamente bene. Nel tempo, Elisabetta ha dato sempre attenzione alla sua immagine, curando sia il corpo che la mente e tenendosi aggiornata sulla moda che meglio sapesse valorizzare le sue curve e i suoi lineamenti decisi. Il suo ultimo post è la prova di quanto la maturità di Elisabetta stia dando i suoi frutti migliori .

È pronta per uscire e si scatta una foto. La sua immagine è già icona in rete e l’ex di Flavio Briatore non perde tempo di postare nel più breve tempo possibile la foto che immortala il momento prima di potersi finalmente rilassare, lontana dal lavoro e dalle telecamere, ma prima un saluto ai follower. L’abito nero è estremamente aderente, proprio per mettere in risalto le forme di un corpo statuario. E ancora, come non notare gli stivali alti che fasciano alla perfezione le gambe? Continua dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Sono così .. disordinata e distratta 🙃😘 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 23 Nov 2019 alle ore 5:18 PST

I complimenti non tardano ad arrivare: “Affascinante come sempre”, o ancora “Uno schianto. Sei una favola di donna”. Elisabetta Gregoraci si mostra come è realmente, ovvero disordinata e distratta. Infatti, i trucchi sono ovunque e intorno regna il caos. I fan avranno davvero fatto caso a questi dettagli? Bisognerebbe chiederlo in giro e raccogliere testimonianze dirette. Un secondo quesito che ci pone e che rimane da indagare poco meglio è: ma Elisabetta è davvero serena e felice? Continua dopo la foto.