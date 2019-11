“È successo”. UeD, Armando Incarnato: la confessione è bollente. Lo dice a tutti

Armando Incarnato è il protagonista assoluto delle ultime anticipazioni su Uomini e Donne. Il bello ha raccontato come procede la sua frequentazione con Veronica e ha discusso animatamente con Valentina F. La situazione sembra davvero animarsi. A quanto pare Veronica non è riuscita ad abbandonarsi con disinvoltura al bacio con Armando, motivo che spinge Incarnato a non dare un esito positivo alla loro relazione. Valentina F. ha sicuramente fatto la sua parte, costringendo il Cavaliere del Trono Over a parlare e spiegare come sono realmente andate le cose. Il bacio è avvenuto, ma non certamente con lui, bensì con Simone. La lite è inevitabile perché scappa qualche rivelazione piccante in più: una sola uscita tra i due, durante la quale sembra abbiano avuto anche un rapporto. Valentina ha negato e ha chiesto di far verificare in albergo la carta d’identità, per mostrare che la sera di cui stava parlando Armando lei non era in hotel; ma per il Cavaliere la donna non ha mai consegnato la carta d’identità, quindi sarebbe stato opportuno ricorrere alle telecamere. Da che parte sta la verità? Non si sa bene come andrà a finire tra i due. Continua dopo la foto.















Dopo questa trama complicata, la puntata ha affrontato la relazione tra Anna Tedesco e Samuel Baiocchi. Dopo essere usciti assieme, Samuel aveva ormai riposto valide aspettative su una terza uscita, che quanto meno contemplasse non un rapporto completo, ma almeno un bel bacio appassionato. Gianni Sperti, che non perde il vizio di girare il coltello nella piaga, fa notare che Anna è solita avere questi atteggiamenti molto trattenuti. La provocazione è dovuta: avrà un'altra storia che non le permette di abbandonarsi alla nuova relazione?ornerà a punzecchiarla sulla sua vita fuori: non è che sotto sotto ha un altro? Lei nega e al contempo serve un bel due di picche a Samuel. Continua dopo la foto.











Ma lo scoop non finisce qui, perché come si diceva all'inizio la puntata è stata davvero animata. Pare che durante la registrazione si sia tenuta anche la sfilata Party per 2 che ha fatto salire sul podio dei vincitori Roberta Di Padua. Sfilava con lei anche Ida Platano, interpellata da Maria De Filippi proprio sulle novità portate in puntata, che hanno indiscutibilmente sollevato il caos. Ida ha dimostrato di non rivelare esattamente il suo stato d'animo nei confronti di una situazione, quella con Riccardo Guarnieri, che non è rosa e fiori, anzi si direbbe avere già dato e seppellito i suoi frutti. Continua dopo la foto.





I telespettatori avranno modo di comprendere meglio cosa decideranno le coppie, o presunte tali. Sicuramente ne accadranno di belle, sperando che raggiungano prima o poi un valido compromesso. I confronti sono leciti, ma non sarà il caso di schiarirsi un pò le idee? D’altronde il contesto non permette di lasciarsi andare così tanto facilmente, perché le tentazioni sono tante e le trappole dentro cui cadere sono ormai all’ordine del giorno.

