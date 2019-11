Fantastica notizia per l’attrice Nicoletta Romanoff, che è convolata a nozze con l’allenatore di rugby Federico Alverà, col quale era legata sentimentalmente da due anni. L’annuncio della celebrazione del loro matrimonio è giunto sui social. Si può infatti vedere una foto che ritrae marito e moglie mentre sono intenti a lasciare la chiesa. La didascalia scelta a corredo dell’immagine è stata: “And we said yes (Abbiamo detto sì)”. La cerimonia ha avuto luogo a Bolgheri, in Toscana, e al lieto evento hanno partecipato numerosi amici. Tanti i messaggi di congratulazioni ricevuti dai neo sposi. Spiccano i post di alcune sue colleghe: Carolina Crescentini, Cristiana Capotondi e Valeria Solarino. (Continua dopo la foto)















L’abito individuato e scelto dalla donna era davvero romantico: di colore bianco in tulle con un profondo scollo a V. Federico ha invece indossato un completo blu, che prevedeva la presenza di una cravatta rossa. Il vestito di Nicoletta, opera della stilista Luisa Beccaria, era dunque un tripudio di tulle e strati di velo che lasciavano scoperte le braccia. In testa aveva una corona di fiori. (Continua dopo la foto)















Davvero particolare la scelta del bouquet: è stato realizzato con grappoli d’uva, un vero e proprio omaggio alla terra del Chianti. L’attrice è molto apprezzata per il suo stile elegante e sobrio, infatti i suoi capelli erano raccolti in un’acconciatura mossa. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram AND WE SAID YES 🍇❤️ #alveroff Un post condiviso da Nicoletta Romanoff (@nicolettaromanoff) in data: 23 Nov 2019 alle ore 6:04 PST

La Romanoff ha deciso di fare il grande passo un anno e mezzo dopo la nascita della figlia Anna. Lei è diventata mamma quindi per la quarta volta: Francesco e Gabriele erano nati dalle nozze con Federico Scardamaglia, mentre Maria dalla relazione con Giorgio Pasotti. La sagoma dei sue sposi è apparsa sul libretto, sui biscotti, sui dolcetti e sulle t-shirt personalizzate per la cerimonia. Inoltre, Nicoletta ha lanciato anche un hashtag #alveroff, usato dagli amici per postare immagini e storie su Instagram inerenti il loro matrimonio. Curiosità: l’attrice 40enne è una lontana cugina di Vittorio Emanuele di Savoia e di Emanuele Filiberto di Savoia. Ha anche una parentela con la nobile famiglia toscana Della Gherardesca grazie alla nonna materna Sveva. Il nonno del suo bisnonno era inoltre il Granduca Nicola di Russia, figlio dello zar Nicola I di Russia e della zarina Carlotta di Prussia. Nella linea di successione al trono britannico era al posto 1871 nel 2011, ma è esclusa dai diritti provenendo da una famiglia protestante.

Amici 19, è subito scontro. E Alessandra Celentano si infuria: “Non ti permettere!”