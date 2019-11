La super influencer Chiara Ferragni è apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo per il suo fantastico ed inimitabile look. Le sue foto collezionano una miriade di like e di commenti entusiastici, ma a volte può capitare che ci sia qualcuno che trovi il pelo nell’uovo per criticarla. Stavolta la moglie di Fedez è stata presa di mira per un dettaglio particolare: la ricrescita delle sue unghie. Probabilmente, tra i tantissimi impegni giornalieri della Ferragni, l’appuntamento con l’estetista è stato rimandato ma gli attenti e scrupolosi fan non perdonano praticamente nulla ed un follower in particolare le ha rimarcato questo aspetto. (Continua dopo la foto)







“Ma le unghie con la ricrescita?”, le ha chiesto. E Chiara ha immediatamente replicato: “Nessuno è perfetto”. Una risposta quindi elegante, senza vena polemica, ma caratterizzata da ironia. Effettivamente ha dunque ammesso di aver saltato l’incontro con l’estetista, ma sicuramente nei prossimi giorni anche le sue unghie torneranno alla normalità. (Continua dopo la foto)















Ovviamente il suo post non ha ricevuto solo commenti negativi. Anzi, molti follower si sono scatenati favorevolmente: “Bellissima”, “Ti adoro assai”, “Quanto sei bella”, “Risplendi più che mai”, “Bellissima come sempre Chiara”, “Sempre fantastica”, “Con te…e o senza te..e, rimani sempre la più bella di tutte”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Excuse me but this make up! Also less boobs today 🤣 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 22 Nov 2019 alle ore 12:07 PST

Nell’ultimo periodo si sono accavallate le insistenti voci che la danno come possibile presenza al Festival di Sanremo 2020, che sarà condotto dal presentatore de ‘I Soliti Ignoti’ Amadeus. Ma in un’intervista rilasciata al ‘Messaggero’ non ha potuto dire molto: “Su Sanremo mi dicono di dire no comment”. Per Amadeus avere la Ferragni rappresenterebbe un colpo da novanta. I nomi che circolano per supportarlo sono comunque numerosi. L’artista Tiziano Ferro ha confermato la volontà di presenziare alla kermesse musicale, ma non si conosce ancora la forma della sua collaborazione. Ci saranno anche Fiorello e Jovanotti, mentre è stata esclusa la presenza della modela argentina Belen Rodriguez. Chiara è stata grande protagonista nel 2019 con il documentario ‘Chiara Ferragni- Unposted’, che nel nostro Paese ha incassato un milione 601 mila e 499 euro nel corso dei tre giorni di programmazione.

