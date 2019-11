Ludovica Valli di UeD e il fidanzato, arriva l’annuncio: “Mia sorella e mia madre sono felicissime”

L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ Ludovica Valli non potrebbe chiedere di più dalla sua vita in questo momento. A livello professionale le vendite del suo libro ‘Di troppo cuore’ stanno ottenendo risultati grandiosi e per quanto riguarda la sfera sentimentale, anche in questo senso le cose procedono benissimo. Da diversi mesi l’ex tronista è fidanzata con un imprenditore di 36 anni di nome Gianmaria, che ha conosciuto per la prima volta ad Ibiza, dove era in viaggio con amici in comune. L’amore è stato così travolgente che i due hanno deciso di convivere e si trovano attualmente a casa di lei. Ma adesso è in programma qualcosa ancora di più importante. (Continua dopo la foto)















Ludovica ha confessato che il suo partner sia apprezzato dalla famiglia: "Mia sorella Beatrice è felicissima, ma mi commuove anche la gioia negli occhi di mia madre nel sapermi legata a Gianmaria". Visto che il legame della coppia sembra davvero indissolubile, è tempo dunque di pensare in grande.















"Gianmaria è l'uomo della mia vita, è l'uomo che spero mi porterà all'altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d'amore giusto. Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché ad Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio", ha confessato la Valli al settimanale 'DiPiù'.

La ragazza ha 22 anni, quindi tra lei ed il fidanzato ci sono 14 anni di differenza. Ma per Ludovica questo non rappresenta assolutamente un problema: “In passato sono stata molto ferita e ho capito che di uomini come Gianmaria ne esiste uno su un milione”, ha concluso. Ludovica Valli è nata il 2 marzo 1997 ed è la più piccola di tre sorelle. Non è l’unica della famiglia ad aver preso parte al dating show di Maria De Filippi: prima di lei infatti è stata la sorella Beatrice a partecipare. Il programma ‘Temptation Island’ ha invece fatto capire a lei che la relazione con l’ex dolce metà Fabio Ferrara non funzionasse più e dunque le loro strade si sono divise. Lei è cresciuta senza la figura paterna, infatti l’uomo se n’è andato via lasciando la moglie e tre figli. Non è stato semplice superare questo dolore. Da quel momento in poi non ha infatti più avuto alcun rapporto con il suo papà.

