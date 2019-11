Cinico, ma buono, pungente, ma mai volgare, quanti si saranno chiesti in che modo Paolo Bonolis possa affrontare una visita presso un museo d’arte? E soprattutto quale prelibata chicca i compagni di viaggio avranno l’onore di ascoltare passeggiando al suo fianco? Sicuramente divertente, Paolo interrompe la seriosità del momento, senza per questo apparire mai eccessivo.

È Sonia Bruganelli ad occuparsi in prima persona delle stories di Paolo Bonolis e questo accade perché, se dipendesse da lui, probabilmente nessuno avrebbe modo di sbirciare nella sua vita privata. Questa volta la sfida è tra Paolo e l’arte, accuratamente documentata dalla moglie, che non ha resistito nel rendere pubbliche le storie di Paolo in visita al Moma, ovvero il Museo di Arte moderna a New York.

La visita continua con Paolo, fervente sostenitore di essere in grado di fare opere migliori, ed è questo il momento in cui, prendendo il suo cappello, prova a metterlo nella teca simulando l’opera d’arte. Poi vola un commento decisamente più azzardato.











“È una scatola del ca**o con lo zucchero dentro“: così Paolo Bonolis esordisce incredulo, commento a cui Sonia risponde: “fermo che ti arrestano”. Raggiungono la seconda opera in esposizione e questa volta Paolo sembra essere davvero rapito come da una visione mistica. Contemplando in rigoroso silenzio l’opera, ovvero un abito appeso al muro, e riprendendosi poco dopo dallo choc, afferma, con fierezza, di possedere moltissime opere d’arte nel suo armadio.