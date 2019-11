Solo l’intimo, nient’altro addosso. Giulia Provvedi ‘boom’! La foto non è bollente, di più

Giulia e Silvia Provvedi formano il famoso duo musicale de Le Donatella. Oltre ad essere brave artiste, sono anche molto popolari in televisione per aver preso parte ad ‘X-Factor’, a ‘L’Isola dei Famosi’ e al ‘Grande Fratello Vip’. Sfruttano inoltre la loro incredibile bellezza con scatti molto accattivanti postati sui social. Su Instagram le due gemelle hanno un profilo in comune, il quale è utilizzato con costanza per la pubblicazione di foto e video riguardanti la loro vita quotidiana. A stupire i follower ci ha pensato stavolta Giulia, la sorella bionda, che ha incantato i fan con un’immagine praticamente vietata ai minori e che ha mandato in visibilio gli utenti. (Continua dopo la foto)















La Provvedi appare con un prodotto da bere da sponsorizzare, ma ovviamente non è quello ciò che ha entusiasmato. La ragazza è infatti in intimo con un completino nero che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Il suo fantastico seno e le sue forme impeccabili hanno rischiato di far venire un infarto ai seguaci de Le Donatella. (Continua dopo la foto)















Ed i commenti si sono sprecati: “Veramente stupenda, top, da perdere il fiato”, “Bellissima”, “Complimenti, che fisico”, “Sempre spumeggiante”, “Cosa dovrei commentare? Posso solo essere ripetitiva…Sei meravigliosa!”, “Atomica”, “Oh mio Dio”, “Sempre più affascinante, sei una dea”, alcuni dei post dedicati alla fidanzata del portiere dell’Atalanta, Gollini. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram ✨✨✨ . . #adv Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 23 Nov 2019 alle ore 2:23 PST

Qualche tempo fa si erano lasciate andare ad alcune confessioni, riguardanti alcune strane proposte ricevute in passato: “Abbiamo ricevuto proposte indecenti, ci hanno chiesto di fare sesso a tre e orge. Abbiamo anche ricevuto foto oscene via social e abbiamo subito bloccato”. La sorella Silvia, a proposito dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, aveva detto: “È una persona molto seria che si pone degli obiettivi e riesce a portarli a termine. A parte il suo fascino, ci sono poche persone così concrete. Ha tante sfaccettature, tanti difetti come tutti, ma anche molti pregi. Ha collaborato con noi per Playboy e ci siamo stati molto vicino, c’è un bellissimo affiatamento”. Sia Giulia che Silvia sono ricorse al chirurgo estetico. Entrambe si sono sottoposte allo stesso intervento: la mastoplastica additiva per aumentare il loro seno.

