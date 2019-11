“Sei illegale!”. Floriana Messina del GF senza maglietta ‘esagera’: tutti fissi sul décolleté

Ricorderete Floriana Messina per aver partecipato al ‘Grande Fratello’ nell’ormai lontano 2011. Successivamente ha intrapreso una carriera televisiva, presenziando come opinionista e conducendo anche alcune trasmissioni sportive su alcune televisioni locali. Ora lavora come influencer e sui social stupisce i suoi fan con foto decisamente ‘bollenti’. La sexy tifosa del Napoli è seguita da più di 300 mila follower su Instagram e soltanto qualche ora fa si è resa protagonista di uno scatto che ha mandato in tilt gli utenti. L’outfit scelto dalla sensuale Floriana è a dir poco interessante e per certi versi veramente esagerato. (Continua dopo la foto)















La bellissima ex gieffina è immortalata mentre è seduta su uno sgabello ed indossa solo un paio di jeans ed un reggiseno. La maglia non c’è, dunque l’immensa prosperità del suo seno è in primo piano. Impossibile non far cadere gli occhi su tanta meraviglia. Il suo sguardo è rivolto verso l’obiettivo e la bocca è semichiusa, due particolari in più che rendono l’immagine ancora più accattivante. (Continua dopo la foto)















Lo scatto hot ha superato i 14 mila like ed i commenti pubblicati dai follower sono stati tantissimi: “Mamma mia Floriana, sei eccezionale”, “Che spettacolo della natura”, “Sei veramente uno schianto con quel fisico mozzafiato che c’hai”, “Che te..e favolose”, “Assolutamente illegale!”, “Complimenti alla mamma”, solo per citare i più rappresentativi, che testimoniano il grande seguito che ha la bellissima ragazza. (Continua dopo la foto)

Floriana, nata il 3 maggio del 1989, ha frequentato l’università e precisamente ha studiato nel corso di Giurisprudenza. Per ovviare alle spese ha lavorato come ragazza immagine in diversi locali di Roma. A livello sentimentale, è fidanzata da tanti anni con il calciatore Diego Loasses, col quale nel 2015 ha avuto una crisi. Alcune indiscrezioni riferivano che lui l’avesse tradita con Nina Moric, ma non sono mai giunte conferme su ciò. Si sa che poi successivamente la coppia abbia fatto pace. Lei è molto amica di Guendalina Tavassi ed adora viaggiare in compagnia delle sue amiche. Spesso è stata invitata come ospite da Barbara D’Urso nel programma ‘Pomeriggio 5’. Nonostante sia considerata una manipolatrice di uomini, non è mai riuscita a conquistare l’uomo più importante della sua vita: il suo papà, col quale non ha buoni rapporti.

