“Al secondo mese, lui è già in posizione”. Elisa Isoardi, boom di like per la foto social

Ormai il suo profilo ha raggiunto i 400 mila follower su Instagram e amatissima dai telespettatori ne La prova del cuoco, Elisa Isoardi risulta apprezzata anche se distante dalle telecamere, con tutte le dovute remore per la sua vita personale e privata. A esempio, la relazione con l’ex vice premier Matteo Salvini, su cui molti investono non poche speranze, invano. Sembra davvero difficile che i due possano far tornare a parlare di sé, visto che il leader della Lega è vicinissimo al matrimonio con Francesca Verdini nonché futuro papà. Elisa ha espresso più volte quale potesse essere la sua posizione ormai a storia conclusa, ovvero ‘nessun ripensamento’ a quanto pare nei confronti del Capitano. Pensare alla propria carriera e cercare di mostrarsi sempre positiva e sorridente, a questo mira la Isoardi negli ultimi tempi. Anche perché, è bene dirlo, condurre una trasmissione televisiva capitanata per diversi anni da un’altra bella figlia del sole, ovvero Antonella Clerici, rappresenta una sfida personale e una grossa responsabilità.















Adesso Elisa sembra non avere più le iniziali perplessità nel fare capolino tra i volti noti dei social ed è proprio dagli ambienti professionali che viene l’ultima ‘chicca’ della trentaseienne di Monterosso Grana. Condividendo spesso su Instagram i momenti in onda a La prova del cuoco, Elisa si abbandona a un simpatico dietro le quinte.

Visualizza questo post su Instagram Buonanotte da me e lui ❤️ #passeggiatadellasera Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 7 Nov 2019 alle ore 2:26 PST











Samuel Peron della scorsa settimana è stato sostituito da un altro, ovvero Zenit. Ormai è ospite fisso della trasmissione e sicuramente il suo ‘volto’ avrà già fatto strage di cuori e code di fan. Zenit è il fedele amico a quatto zampe e mascotte, l’unico per cui Elisa perderebbe davvero la testa, anche perché il piccolo non perde occasione per essere il protagonista di un bel primo piano.





“Lui è già in posizione… al secondo mese entra prima di me in onda…. capite? Top!”, così afferma Elisa prevedendo già come andrà a finire. Chi curerà le pagine social del nuovo prodigio? Sicuramente per la carriera di Elisa si sta rivelando un momento decisivo, ma non rimane che augurarle di trovare presto un uomo in grado di supportarla e gradire la presenza di un simpatico triangolo d’amore.

