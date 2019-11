Flavio Briatore e Benedetta Bosi, che ‘regalino’! Ma appena esplode il gossip, lui si giustifica così

Per giorni il presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane, ha dominato la cronaca rosa. Dopo la spifferata di Dagospia, il settimanale Chi ha pizzicato la coppia a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. Qualche giorno dopo la rivista Oggi ha invece intercettato la coppia a cena al Cipriani di Londra. Lei, rispondendo agli utenti di Instagram, di fatto aveva confermato il gossip che la vuole in coppia con il manager. “Come puoi stare con uno che potrebbe essere tuo nonno?”, le aveva chiesto un fan. Una domanda alla quale lei ha risposto senza scomporsi: “L’intelligenza non invecchia mai. I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”. Lui, invece, interpellato da Novella 2000, aveva parlato soltanto di amicizia: “Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi”. (Continua dopo la foto)















Briatore non si è scomposto nemmeno quando il direttore della rivista, Roberto Alessi, gli ha fatto notare di essere arrivato in Kenya insieme a Benedetta Bosi su un volo privato. “Io ci vengo anche per lavorare”, è stata la replica di Briatore. E se negli ultimi giorni il rumor sembrava essersi spento, ora arriva una nuova indiscrezione sulla presunta relazione dell’imprenditore e la giovanissima modella. (Continua dopo la foto)











A svelarla è la rivista Novella 2000, secondo cui in queste settimane Flavio Briatore avrebbe deciso di comprare casa alla sua nuova fiamma. Nel dettaglio, un immobile di lusso situato nell’esclusiva zona di Porta Venezia, a Milano. Il settimanale rivela anche che lui ufficialmente avrebbe affermato di aver scelto l’appartamento per il figlio Nathan Falco, 9 anni. (Continua dopo le foto)







“A quanto risulta, si tratterebbe di un semplice pied-à-terre in zona Porta Venezia, quartiere tra i più raffinati del capoluogo meneghino – si legge – L’appartamento pare pensato per accogliere proprio Benedetta Bosi, che così avrebbe un punto d’appoggio durante le sue trasferte milanesi”. E ancora: “A dire il vero, Briatore ha cercato di dissolvere ogni pettegolezzo in tal senso, sostenendo che la casa sia in realtà destinata al figlio Nathan Falco. Peccato che quest’ultimo abbia appena 9 anni, e per quanto effettivamente precoce sia difficile immaginarlo a vivere da solo. Eppure Briatore insiste: Nathan è italiano e, nonostante il padre viva stabilmente a Montecarlo, prima o poi avrà bisogno di una casa in Italia”.

