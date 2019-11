“Ci nascondi l’amante?”, Sara Affi Fella, è caos. Ma lei zittisce tutti così

Sara Affi Fella ha vissuto decisamente un’esperienza da dimenticare a ‘Uomini e Donne’ e lei si indispettisce facilmente quando qualcuno ironizza sugli amanti e su delle dinamiche riferibili alla sua avventura al dating show di Maria De Filippi. Le sofferenze sono state enormi ed ora replica colpo su colpo a tutti i commenti negativi sul suo conto. La ragazza è impegnata sentimentalmente con Francesco Fedato ed effettuerà un viaggio con lui nelle prossime settimane. Una sua follower l’ha provocata scrivendole se nasconderà un amante ed a quel punto Sara ha subito risposto perché ama alla follia il suo fidanzato ed ha la seria volontà di costruire qualcosa di importante. (Continua dopo la foto)















“Sono già pronta per partire! Peccato che manca ancora un mese. Io e Fra abbiamo scelto la nostra meta per le vacanze. Destinazione: Marsaalam!”, ha scritto la bellissima Fella. E a quel punto l’utente ha postato: “Ci nascondi l’amante di nuovo?”. E Sara ha ribattuto: “Fai la brava”. (Continua dopo la foto)















La fan ha prontamente chiesto scusa per la sua uscita, precisando che da parte sua c’era stata semplice ironia e non cattiveria. Ma l’influencer non è apparsa assolutamente divertita. Di recente Sara aveva fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate su Alessandro Zarino e ciò che è successo con la corteggiatrice Veronica Burchielli. (Continua dopo la foto)

“Vedendo quello che è successo ultimamente in tv, mi sembra che ci siano altre persone che hanno fatto anche peggio di me, come abbiamo visto, eppure non sono state attaccate e massacrate come lo sono stata io. Vanno avanti come se niente fosse nel loro percorso. Beate loro, pare che a qualcuno sia concesso e a qualcun altro non sia concesso nulla. Forse sono stata troppo in silenzio”, ha dichiarato Sara Affi Fella. L’influencer, nata a Sesto Campano (Isernia) l’11 luglio del 1986, ha diversi tatuaggi sul suo corpo: una farfalla sul polso, un’incisione della scritta ‘let me dream’, i numeri 222 con un cuore su uno dei due polsi, realizzati assieme all’ex partner Nicola Panico. Uno dei suoi film preferiti è ‘Titanic’, è appassionata di calcio ed è una grande tifosa del Napoli, adora i girasoli ed il suo sogno sarebbe quello di diventare un medico. Il fidanzato Francesco Fedato è un calciatore che milita attualmente in Serie C nel Gozzano, mentre quando i due si sono conosciuti per la prima volta lui giocava a Trapani.

“Ma che diavolo ha fatto?”. L’attrice si presenta così e nessuno la riconosce: la trasformazione è assurda