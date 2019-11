“Ma che diavolo ha fatto?”. L’attrice si presenta così e nessuno la riconosce: la trasformazione è assurda

Si è presentata così davanti a tutti e nessuno l’ha riconosciuta. Capelli biondi, occhiali da vista e vestito decisamente retrò. Su Twitter gli utenti si sono subito scatenati: “Perché l’acconciano in questo modo? Cioè sembra dimostrare una trentina d’anni quando ne ha appena 15. Non capisco il motivo per cui si cerca sempre di sembrare più grandi quando si è piccoli: NON BRUCIATE LE TAPPE DELLA VOSTRA VITA”, si legge. “Sinceramente questi commenti negativi su questo outfit non li capisco proprio, non se li porta poi così male i suoi 62 anni”, ha scritto ironicamente un utente su Twitter. Un outfit che ha completamente stravolto l’attrice, che tutticonoscono come la mitica Undi di Stranger Things, la ragazzina dotata di poteri psicocinetici, che nel novembre del 1983, fugge dal laboratorio nel quale è tenuta prigioniera e verrà salvata da un gruppo di ragazzi, aiutandoli a cercare il loro amico scomparso misteriosamente. (Continua a leggere dopo la foto)















Sono bastati pochi scatti per far finire Millie Bobby Brown, la protagonista della serie Netflix ,in tendenza su Twitter rendendo ormai virale il suo intervento all’Unicef e il suo look. L’attrice è salita sul palco durante il vertice dell’UNICEF per la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso la sede delle Nazioni Unite a New York per parlare di bullismo a scuola e sui social, ma anche di cambiamenti climatici. (Continua a leggere dopo la foto)











“Come David, sono stata molto fortunata nella mia vita. Non do niente per scontato. Ma so anche cosa si prova a essere vulnerabili. A scuola, sono stata vittima di bullismo. un gruppo di studenti mi aveva presa di mira. Il bullismo arriva anche sui social, che non devono essere un luogo di paura e molestie. Sono affiancata da decine di migliaia di altri giovani provenienti da ogni parte del mondo che chiedono di essere ascoltati. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non solo il bullismo, noi giovani stiamo alzando la voce anche su altri temi. Ad esempio il messaggio di Greta viene ripetuto ogni venerdì, quando migliaia di bambini e giovani lasciano le loro classi per protestare contro il fatto che i potenti non fanno nulla per arrestare i cambiamenti climatici. I giovani come lei stanno gridando ai leader mondiali di ascoltare, ascoltare e agire”.

Tragedia in autostrada: auto stritolata tra due camion. Daniela muore a 47 anni