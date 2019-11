“Tu…”. Tiziano Ferro, una dedica meravigliosa per il marito Victor

Tiziano Ferro e Victor Allen sono felicemente sposati e tra di loro il rapporto non potrebbe andare meglio. In un’intervista rilasciata tempo fa a ‘Vanity Fair’, il cantautore italiano si soffermò sul suo matrimonio e sul perché avesse deciso di intraprendere questo percorso. “Io penso che il matrimonio sia una cosa sconvolgente per la vita di una persona. Anche se è soltanto un titolo. Sarà sconvolgente, ma per Victor faccio un’eccezione. Perché ho deciso di sposarmi? Io ho voluto farlo perché vivo in un mondo nel quale ci si dimentica delle cose importanti. Ci si dimentica della felicità. Ci si dimentica del fatto che abbiamo tante cose belle per le mani”, aveva affermato l’artista. (Continua dopo la foto)















“Victor entra a far parte della mia famiglia, è diverso da quello che c’è stato fino ad ora. Una storia mentre nasce e cresce è una cosa molto fragile e va protetta. Quando una persona entra a far parte della tua famiglia è un’altra verità e va raccontata e sento il bisogno di raccontare al mondo che adesso anche questa persona c’è e che mi ha migliorato come essere umano”, aveva concluso Tiziano. Che ora si è reso protagonista di un gesto davvero molto dolce. (Continua dopo la foto)















Nel suo ultimo album ‘Accetto Miracoli’, nelle dediche finali ha riservato un posto speciale a suo marito. “A Victor, che migliora la vita di chi sta al tuo fianco. Per l’uomo generoso che sei. Perché mi hai fatto tornare bambino per un attimo. Per avermi ricordato cosa significa essere felici, per la vita così com’è. Grazie”, ha scritto nel messaggio romantico Ferro, rivolgendosi all’uomo che gli ha stravolto positivamente la vita. (Continua dopo la foto)

Tiziano Ferro ha parlato nelle scorse ore anche di bullismo ed omofobia, due temi che lo hanno toccato da vicino: “Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me”. E a chi gli chiedeva se si riferisse al rapper Fedez, ha replicato: “Lui è uno dei tanti”. Con Victor si è unito civilmente in matrimonio il 13 luglio a Sabaudia (Latina). In precedenza, il 25 giugno, era convolato a nozze anche a Los Angeles. In carriera ha venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo ottenendo numerosi premi, candidature e riconoscimenti sia a livella nazionale che internazionale.

