“A Barbara D’Urso non dovevi farlo”. Ambra Lombardo sotto tiro: di mezzo c’è Federica Panicucci

I telespettatori di Mattino 5 avranno sicuramente assistito allo sfogo di Ambra Lombardo in presenza della conduttrice Federica Panicucci. Finalmente le cose sono state dette per come si doveva fare da tempo, con parole non del tutto delicate, bensì con la fermezza di chi non riesce più a tollerare menzogne e pettegolezzi. Una smentita forte, quella di Ambra, che non ha fatto crollare del tutto il dubbio che dietro il polverone ci sia proprio lo zampino di Gaetano Arena.

Una storia simile non sta nè in cielo nè in terra, queste le parole che dovrebbero metter a tacere tutto e tutti, se non fosse che a creare ulteriore caos sia stata l’ influencer Deianira Marzano, che su Instagram ha lanciato un’insinuazione sulla fidanzata di Kikò: “Come mai tu Ambra Lombardo te ne sei andata stamattina a Mattino 5 e hai snobbato Barbara d’Urso visto che è stata proprio lei a renderti famosa?”.