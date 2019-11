Heather Parisi è stata ospite del programma ‘Live – Non è la D’Urso’ e la sua apparizione in televisione ha causato non poche polemiche. Chi non ha proprio gradito un dettaglio in particolare è l’attrice Naike Rivelli, la quale ha criticato la scelta della ballerina di presentarsi in studio con una borsa costosissima.

Per lei è da ritenersi inaccettabile apparire davanti alle telecamere con una ‘Birkin’ in coccodrillo albino e diamanti. Allora, l’attrice ha deciso di contestarla in modo alquanto irriverente. Nel video postato sui social si è presentata completamente nuda ed in sottofondo ha ironicamente fatto ascoltare la sigla del programma di Canale 5. (Continua dopo la foto)