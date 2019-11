“Adesso basta” Maria De Filippi all’attacco, il commento spiazzante su Giulia De Lellis

Il libro di Giulia De Lellis ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ è un successone ed i risultati sono andati ben oltre le più rosee aspettative. Da settimane è ormai in vetta alle classifiche dei più venduti ed ora in difesa dell’influencer, criticata pesantemente da letterati e professori, è arrivata una persona speciale. Maria De Filippi ha infatti voluto dire la sua e si è concessa ad un’intervista su ‘Il Fatto Quotidiano’. Ricordiamo che il libro è autobiografico visto che Giulia fa riferimento ai numerosi tradimenti subiti dall’ex fidanzato Andrea Damante. Secondo Maria, la De Lellis è una ragazza intelligente ed i commenti negativi su di lei sono esclusivamente frutto di pregiudizi. (Continua dopo la foto)















“Giulia me lo ha regalato, ma non l’ho letto, c’ero quando gliel’hanno proposto perché mi ha chiesto cosa pensavo. Non è stupida, su di lei c’è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne. Che il libro abbia successo ci sta, è conosciuta e la sua storia d’amore è stata molto vista in televisione”, ha detto la De Filippi. (Continua dopo la foto)















“Non deve far storcere il naso agli scrittori, pensano che per arrivare si sono fatti il mazzo e ora una ragazza di Uomini e Donne è in cima alla classifica con la storia delle sue corna. Chi va in libreria a comprare il libro di Giulia magari prima non ci andava, non avrebbe comprato un libro diverso e forse ora, dopo averlo letto, proverà con un altro”, ha concluso una delle regine di Mediaset. (Continua dopo la foto)

Recentemente l’ex gieffina ha annunciato di aver ormai fatto grandi passi in avanti nella relazione con il motociclista Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez: “Ragazzi comunque io e Andrea conviviamo da cinque mesi, così per dire”. Non si tratta dunque di una notizia proprio recente e non è da escludere che i due stiano già progettando l’organizzazione di un matrimonio o chissà addirittura il concepimento di un figlio. Nelle settimane scorse Giulia aveva creato polemiche con alcune sue dichiarazioni al vetriolo: “Volevo dire che sto zitta però sto sempre qua. So tutto e mi dicono di tutto, quindi occhio. Se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti”. Le sue parole pare fossero indirizzate nei confronti della sexy modella argentina, ma conferme ufficiali non sono ancora giunte.

Anna Tantangelo da togliere il fiato, curve in mostra e tutti zitti. “Troppo bona!”