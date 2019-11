“Mi è dispiaciuto…”. Carolina Stramare e Eros Ramazzotti, Miss Italia ora parla

“Ci sono state tante soddisfazioni, è una vita frenetica ma mi sto abituando”, questo ha dichiarato la splendida Carolina Stramare, facendo comprendere cosa comporti essere Miss e cosa possa significare vivere i ritmi di una vita sottoposta a continui pettegolezzi, fondati o meno. Ad esempio, se le voci di un flirt con Eros Ramazzotti sono del tutto infondate, sembrerebbe che la frequentazione tra la Miss e Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, sia confermata. Carolina però non parla ancora di fidanzamento, ma di affettuosa amicizia: “Credo che a 20 anni sia abbastanza normale fare un pranzo o una cena con amici. Eravamo 6 persone e c’era anche Mattia. Lui è una persona con cui riesco a parlare, è un bel ragazzo”, forse per un meritata prudenza suggerita dalla sua ultima storia con Alessio Falsone, nonostante la stima nei confronti dell’ex: “Ale è una persona che rispetto, a cui voglio bene e io sono molto tranquilla. Credo che lo sia anche lui”, il suo commento: “I sentimenti svaniscono e abbiamo preso questa decisione da persone mature. Se dovessi incrociarlo nuovamente penso che il rapporto sarebbe più che civile”.

























Smentisce il flirt avuto presumibilmente con Eros Ramazzotti, e decide di farlo durante il programma in onda su Rai Uno ‘Vieni da me’, salotto in cui la reginetta è di casa, ribadendo l’infondatezza delle voci che circolano ormai ovunque:“Mi è spiaciuto perché lo stimo come artista. Mi sono tatuata una frase per mia mamma, ‘Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così’, tratta da una canzone che Eros dedicò a sua madre e mi piace molto questo testo. Me lo feci in occasione della festa della mamma, lei c’era ancora e mi disse: ‘Se i regali sono questi, non farmi più regali!’”.





Carolina non ha potuto non difendere se stessa dall’infondatezza del gossip, e sicuramente nel farlo avrà considerato anche il rispetto verso Eros, il suo amico molto speciale, ovvero Matteo, e non ultima la mamma, il cui lutto è stato affrontato solo da poco tempo. Tutti ricorderanno la lettura toccante avvenuta nello studio di Caterina Balivo da parte di Caterina su sua madre e la sua perdita: “Mia mamma era bella, aveva mille pregi che una ragazza di 17 anni a volte non apprezza. Il suo essere apprensivo era causa di litigi, ma oggi rimpiango. I miei genitori sono separati e io vivevo con mia mamma. Io ero una valvola di sfogo per lei e lei una valvola di sfogo per me“.

L’indiscutibile dolcezza di Carolina però non ha risparmiato momenti di imbarazzo pubblico, come ad esempio la foto in intimo che ha lasciato poco spazio all’ immaginazione, dal momento che gli indumenti risultavano piuttosto minimal. Body molto sgambato e tantissime trasparenze…ma una Miss potrà pure permettersi di mostrare se stessa nel pieno della propria bellezza. Quasi impossibile farlo accadere lontano dai riflettori.

