Era marzo e Taylor Mega si toglieva il costume senza mostrare troppo pudore. L’ immagine venne censurata e Instagram impazzì. Allora bastarono solo pochi giorni sull’Isola dei famosi per far impazzire tutti. Modella, sexy, energica, dopo un breve flirt col noto imprenditore Flavio Briatore, ormai è tra le più seguite sui social, nonchè influencer di grande presa su tutte le età e sia su uomini che donne. e fare affezionare ancora chissà quanti follower, amanti delle sue curve e delle sue labbra non del tutto naturali, ma convincenti, almeno per qualcuno. La sua bellezza, rifatta, rimane argomento aperto e dialogo molto dibattuto sui canali social, ma è inevitabile definirla una bionda dal fisico esplosivo.la sua bellezza resta per tutti indiscutibile. Taylor ama mettere in mostra sui suoi profili social esattamente quel corpo tanto discusso, forse con l’intenzione di voler provocare non solo i suoi fan , ma anche i suoi hater. Lo scatto è di poche ore fa e ha mandato letteralmente in tilt il web.















Le stories della bellissima Taylor Mega sono contraddistinte da immagini piccanti, che mostrano quanto si rilassa con quello che definisce il ‘miglior massaggio di Milano’. Il massaggio non è piaciuto solo a Taylor, infatti mostrandosi senza reggiseno e coprendosi solo con l’asciugamano provoca un vedo – non vedo che fa letteralmente impazzire i follower e impennare le visualizzazioni.











D’altronde Taylor non sarà mica l’unica a farlo. Instagram ormai è pieno zeppo di fisici che davvero non lasciano il tempo ai commenti, che si mostrano con una disinvoltura tale da aumentare anche le riflessioni sulle modalità con cui è bene che l’informazioni passi o no. A quanto pare molte scelgono proprio il momenti intimo di una massaggio, prima tra tutte la meravigliosa Belen Rodriguez.





Il mini slip mostrato da Taylor alza sicuramente le temperature durante questa fredda stagione che annuncia il Natale. Rimane da domandarsi se le immagini, che hanno letteralmente fatto girare la testa ai follower, rivelando la bella Taylor quasi del tutto nuda, la rendano davvero una delle donne più desiderate del momento. Chi è in grado di dare merito per la sua simpatia o per il suo carattere deciso, Taylor rimane indiscutibilmente una star da copertina, che solo una discesa di audience potrà fare sgonfiare.

