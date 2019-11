Ignazio Moser via tutto, mostra la ‘parte migliore’. Piovono commenti e Cecilia perde le staffe

La coppia formata da Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e Ignazio Moser ormai non ha più fantasmi né veli per nessuno. I due non smettono di fare parlare di sè, vestendosi e svestendosi senza badare troppo ai riflettori e agli spioni piazzati dietro l’angolo. Ma tante altre volte, sono proprio loro a mostrarsi come “mamma li ha fatti”, innescando un gioco divertente nutrito di gelosie reciproche e piccoli colpi bassi. Sarà un modo per mantenere sempre vivo e acceso il loro rapporto d’amore? La loro storia inizia sotto l’occhio attento del Grande Fratello Vip. Milioni di telespettatori non avrebbero scommesso su un loro futuro come coppia. Hanno stupito tutti rimanendo insieme già due anni, progettando una vita insieme e una famiglia più grande. Il segreto della coppia è stato dichiarato più volte e a gran voce, alla faccia di tutti gli invidiosi italiani e non: “Il nostro segreto è fare tanto l’amore”; più chiaro di così, apprezziamo la sincerità.















Eppure ricorderemo Cecilia scollata e scosciata sulla passerella a Nozze in Fiera a Caserta insieme a Ignazio Moser, occasione in cui ha lasciato tutti senza fiato con il semplice gesto di accavallare le gambe. Quella fu anche l’occasione giusta per scambiare piccanti baci sotto i riflettori proprio con il suo bel Moser.











E ancora acclamatissimi divi quando giunsero in Laguna, total black di Cecilia che non ha fatto altro che attirare tutte le attenzioni di Ignazio. Quella fu l’ennesima volta in cui i due non si persero di vista un solo secondo, baciandosi tranquillamente sotto gli occhi di tutti. “Chechu, un po’ indisciplinata come sempre, però per fortuna che c’ero io che l’ho disciplinata un po’ per la storia. Comunque fico fico“. E’ stato il commento a caldo di Ignazio.





Agli ultimi scatti che vedevano Cecilia in accappatoio, Moser risponde facendola ingelosire: in mezzo alla neve a torso nudo, con un asciugamano bianco legato in vita, fa sognare le follower. Lo scatto gira su Instagram, raccogliendo like e commenti accesissimi. Il corpo scolpito dell’ex gieffino spopola e i troppi complimenti spingono Cecilia a dire la sua: “Male, male, male, malissimo…”, ma in fin dei conti è ironica e sa perfettamente che Ignazio è e rimarrà solo suo. Ancora per molto?

