Riccardo Scamarcio e la nuova fidanzata, beccati! E il dettaglio salta subito all’occhio

Poco tempo fa il nome di Riccardo Scamarcio ha invaso le pagine della cronaca rosa per il presunto flirt vissuto con Clizia Incorvaia, la ormai ex moglie di Francesco Sarcina, uno tra i suoi più grandi amici a cui tra l’altro l’attore ha fatto da testimone di nozze. Era stato proprio Sarcina a raccontare al Corriere della Sera quanto accaduto. “L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine. Clizia resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato, la donna che ho deciso di sposare con una cerimonia all’americana da pazzi, perché il mio era un amore pazzesco”. E mentre il rumor ha trovato parziale conferma nelle dichiarazioni di Clizia Incorvaia, Riccardo Scamarcio, invece, ha preferito non rilasciare alcun commento sulla vicenda che l’ha proiettato nel mirino del gossip. (Continua dopo la foto)















E ora, nonostante sia riservatissimo e siano centellinate le sue apparizioni sulle riviste patinate, riecco Riccardo Scamarcio protagonista del gossip. L’attore è infatti stato fotografato dal settimanale “Nuovo” in compagnia di Angharad Wood, titolare di un’agenzia di management che vive a Londra e che da qualche mese è diventata la sua compagna. La Wood ha 46 anni e vive e lavora nel Regno Unito. (Continua dopo la foto)











Riccardo Scamarcio e Angharad Wood si sarebbero conosciuti qualche mese fa, quando la storia di lui con Valeria Golino era già finita. Sono pochissime le foto della nuova compagna dell’attore disponibili in rete. Come detto, Scamarcio è da sempre gelosissimo della sua vita privata. Lo era anche ai tempi della lunghissima relazione con la collega e regista. (Continua dopo le foto)







Ma i paparazzi della rivista Nuovo sono riusciti a intercettare la coppia mentre passeggia per la Capitale e si ferma a mangiare in un locale, con lui che imbocca romanticamente la sua dolce metà. E quello che salta subito all’occhio è che Angharad Wood, una donna molto elegante e con i capelli chiari lunghi fino alle spalle, ha una somiglianza evidente alla storica ex di Scamarcio, Valeria Golino.

