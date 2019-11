“Kiko e Ambra? Ecco cosa penso”. Tina Cipollari rompe il silenzio sull’ex, la nuova fidanzata e le voci sul tradimento

Continua a tenere banco la controversa relazione sentimentale tra Chicco Nalli, conosciuto come Kikò, e la professoressa originaria della Sicilia, Ambra Lombardo. Nonostante le dure critiche rivolte alla coppia nata durante il ‘Grande Fratello’ e le voci di tradimenti, l’amore tra i due regge ancora. Ed ora a parlare di loro ci ha pensato una persona speciale. Stiamo parlando della storica opinionista di ‘Uomini e Donne’ ed ex moglie di lui, Tina Cipollari, la quale ha avuto tre figli insieme a Kikò: Francesco, Gianluca e Mattias. In passato i commenti su di loro non sono stati proprio entusiasmanti, ma adesso la Vamp del dating show condotto da Maria De Filippi ha utilizzato parole più dolci. (Continua dopo la foto)















L’incontro con Ambra non è mai avvenuto, quindi non si è ancora in presenza di una famiglia allargata. Però Tina ha voluto esprimere il suo pensiero al settimanale ‘Nuovo’: “Il mio ex marito ed Ambra? Auguro loro serenità. E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito”. (Continua dopo la foto)















La serenità che ha augurato al suo ex coniuge lei invece l’ha finalmente trovata. Da un anno è infatti fidanzata con il ristoratore fiorentino Vincenzo e non è da escludere in futuro la possibilità di un matrimonio, come lei stesso ha confidato recentemente. Però al momento è ancora prematuro parlarne. (Continua dopo la foto)

“I miei figli sono ancora minorenni e io ho un forte senso di responsabilità nei loro confronti. Credo che una mamma non si possa buttare a capofitto in una nuova relazione amorosa senza prima pensare a loro”, ha spiegato la Cipollari. Nella sua ultima apparizione al ‘Maurizio Costanzo Show’ il conduttore l’ha stuzzicata sul suo nuovo libro, ‘No Maria, io esco!”, chiedendole se fosse su Gemma Galgani: “No, no, no. Su Gemma no, assolutamente. Non è proprio il caso. Ultimamente ho comunque avuto un incubo e c’era proprio Gemma”. Per quanto riguarda la sua dieta, i risultati iniziano a vedersi: “Ho perso 12 chili, penso che si inizi anche a vedere”, ha affermato Tina. La quale ha un obiettivo ambizioso: arrivare a pesare 60 chili entro Natale. Ecco cosa mangia per perdere peso: “Ora bevo solo acqua con limone o con lo zenzero tagliato a fettine e lasciato in infusione per tre ore. Una fetta di pane tostato a pranzo e una a cena”.

