Tutti si ricorderanno di Guendalina Canessa quando partecipò nel 2007 al reality show ‘Grande Fratello’. Successivamente è dunque diventata maggiormente famosa ed è approdata in diverse trasmissioni della rete Mediaset in veste di opinionista. Si è inoltre fatta conoscere anche a livello sentimentale, essendosi sposata con Daniele Interrante nel 2010 ed avendo concepito anche una bambina di nome Chloe prima della fine del loro rapporto maturata due anni dopo. Guendalina è anche un’influencer ed offre ai suoi oltre 600 mila follower l’opportunità di ammirarla in pose davvero incantevoli. Stavolta il look scelto qualche ora fa ha creato scompiglio su Instagram, dove i suoi fan si sono letteralmente scatenati. Il suo scatto è stato postato per un evento importante. (Continua dopo la foto)















La donna è infatti stata una delle opinioniste di sesso femminile di ‘Pomeriggio 5’ nella giornata di oggi, giovedì 21 novembre, e non a caso nella didascalia ha anche nominato la conduttrice del programma: “Svegliami tu Barbarella (Barbara D’Urso n.d.r) dal mio sonno costante…Con un completo color ottanio che quest’anno amo da matti di silencelimited. Un marchio che mi rappresenta molto”, ha scritto la Canessa. (Continua dopo la foto)















L’outfit scelto dall’ex gieffina era tutt’altro che sobrio, infatti indossava un completo giacca e pantalone di pailettes color ottanio. Ma ciò che tutti hanno notato è stato indubbiamente l’evidente scollatura, che ha decisamente messo in mostra il suo prosperoso seno. Ed è stato sicuramente il décolleté a far diventare ancora più popolare il suo post, inondato di mi piace e commenti. (Continua dopo la foto)

“Sempre la più bella”, “Sei bellissima Guenda”, “Sei la diva in assoluto. Completo stupendo”, “Incantevole come sempre”. Eppure, come spesso capita, c’è stato qualcuno che non ha proprio digerito questa foto: “I cugini di campagna, sei ridicola”. Guendalina, nata a Firenze il 7 ottobre 1981, ha una grande passione per i tatuaggi ed ha un legame particolare con la chirurgia estetica, visto che è ricorsa spesso ad interventi di bellezza. Dopo la fine delle sue nozze con Interrante, ha avuto una relazione con il campione di nuoto Luca Marin, anche questa conclusasi malamente. In seguito ha cominciato una love story con il cestista Pietro Aradori, ma anche in questo caso i rapporti non sono stati proprio idilliaci.

“Amiche nel bisogno”. Sedute sul water, scatta il selfie (assurdo) di Claudia Pandolfi e Giulia Bevilacqua