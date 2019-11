Fedez al veleno contro Tiziano Ferro: “Nulla cosmico”. E si scatena il caos

“Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me”. Tiziano Ferro sceglie la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album Accetto miracoli, prodotto in gran parte da Timbaland, per parlare di bullismo e attacchi ai gay che anche lui dice di aver sperimentato e il riferimento sembra tanto rivolto a Fedez che nel 2011 con la sua Tutto il contrario ironizzò pesantemente sul cantante di Latina. “Ti riferisci a Fedez?” chiede un giornalista per togliere ogni dubbio di interpretazione.

“Lui è uno dei tanti”, risponde lapidario Ferro. Immediata la replica del rapper che su Instagram chiede scusa a Tiziano Ferro: “Sono estraneo all’omofobia, mi spiace per quella canzone, l’ho scritta dieci anni fa: a 19 anni ci si esprime con termini e toni completamente diversi”. Ma Fedez non ci sta e oggi risponde a tono al cantante di Latina. “Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull’accusa di omofobia e bullismo cercando di prendere l’ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo” – ha scritto Fedez su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)