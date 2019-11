“Amiche nel bisogno”. Sedute sul water, scatta il selfie (assurdo) di Claudia Pandolfi e Giulia Bevilacqua

Il rapporto tra le attrici Giulia Bevilacqua e Claudia Pandolfi va ben oltre l’aspetto professionale. Le due hanno lavorato insieme nella fiction di Rai 1 ‘E’ arrivata la felicità’ di Riccardo Milani e Francesco Vicari e nella serie tv di Canale 5 ‘Distretto di Polizia’. Grazie probabilmente al set, Giulia e Claudia hanno iniziato un’amicizia molto profonda ed intima. Non a caso la Bevilacqua ha voluto proprio la Pandolfi come testimone per il matrimonio con suo marito Nicola Capodanno. Ora la prima ha voluto dedicarle un post con diverse fotografie che testimoniano il loro legame indissolubile. Ed una di esse ha catturato in particolare l’attenzione degli utenti. (Continua dopo la foto)















“Noi siamo il bianco e il nero. Opposte ma complementari. Necessarie l’una all’altra. Essenziali l’una all’altra. Auguri amore mio. Due giorni dopo perché tanto non te ne frega niente e soprattutto perché oggi gli auguri te li faccio solo io!”, ha scritto Giulia. E quasi simultanea è giunta la replica di Claudia. (Continua dopo la foto)















“Non si fa così. Adesso non sono in condizione di lavorare. Una maschera di lacrime. Perché, sarò pur sempre una stro..a, ma l’amore che ho per te vince qualsiasi cosa. Sei mia. Ti amo!”. E l’attrice 40enne ha ribattuto ancora: “Per questo sei la mia stro…a preferita, anzi l’unica stro…a che amo!”. (Continua dopo la foto)

Nello scatto che ha entusiasmato i fan si vedono entrambe con gli slip abbassati, sedute sul water e con grandi sorrisi, mentre sono intente a fare la pipì. Il post, che ha ottenuto quasi 13 mila like, ha ricevuto anche diversi post positivi: “Siete meravigliose”, “Bellissime”, “Esempio di amicizia vera”. Bevilacqua, classe 1979, è stata fidanzata con il collega Simone Corrente. Il 30 settembre 2017 ha sposato con rito civile a Positano il giornalista Capodanno ed ha dato alla luce una bambina di nome Vittoria, nata il 16 novembre 2018. Pandolfi, classe 1974, è stata protagonista recentemente della serie televisiva Netflix ‘Baby’, dove ha interpretato Monica, un’insegnante di educazione fisica. Lei è anche stata una concorrente di ‘Miss Italia’ nel 1991 ed ha letto in passato l’audiolibro ‘Le ho mai raccontato del vento del nord’ di Daniel Glattauer. Ma come abbiamo già detto poco fa, a far notizia è questo splendido rapporto che va decisamente oltre gli aspetti lavorativi.

