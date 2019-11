“Ecco perché non mi vedete più in tv”. Cristina Buccino, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi rompe il silenzio

Cristina Buccino è stata una delle naufraghe più belle de L’Isola dei Famosi. Ma è stata anche modella, donna ambitissima da tutti gli uomini dello spettacolo e protagonista delle cronache rosa. In passato è stata legata a Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne, a Claudio D’Alessio, figlio del celebre Gigi e Gabriele Giuffrida. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe avuto un flirt anche con Cristiano Ronaldo e con Colin Farrell. In passato si era anche parlato di una love story con Stefano De Martino, che però non è stata mai confermata dai diretti interessati.

Da qualche tempo Cristina è scomparsa e i fan possono sapere qualcosa di più sulla sua vita solamente grazie al profilo Instagram seguito da 2,5 milioni di utenti. Classe 1985, Cristina Buccino è originaria di Castrovillari, un paesino calabrese da cui ha mosso i primi passi per entrare nel mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)















Ha due sorelle, Maria Teresa e Donatella, a cui è legatissima e che le assomigliano molto, tanto che le tre donne sono state soprannominate “le Kardashian italiane”. Come detto, da qualche tempo la Buccino è scomparsa dalla televisione e in generale dal mondo dello spettacolo. Ma cosa è successo? È stata proprio l’ex showgirl a spiegare cosa è cambiato nella sua vita. Una scelta, quella di lasciare la televisione, che le ha donato fortuna e molta tranquillità Cristina è infatti una seguitissima influencer e proprio grazie ai social è riuscita a ‘costruirsi’ un nuovo lavoro lontano dal clamore della televisione. (Continua a leggere dopo la foto)











“Non mi interessa più la televisione, – ha spiegato la Buccino – non la trovo né stimolante né educativa. Instagram è un mezzo che ti permette di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana e non, rispetto alla televisione, che invece è un mondo non dico finto, ma parallelo”, ha dichiarato Cristina Buccino al settimanale Mio. “Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti”, ha spiegato ancora Cristina Buccino. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ho capito che dovevo investire il mio tempo e le mie risorse in Instagram. D’altra parte la televisione è cambiata molto, è diventata più superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta. La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti, che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento”, ha aggiunto

