L’attore Walter Nudo ha annunciato il 23 giugno scorso l’intenzione di dire addio alla televisione italiana perché non era più attratto dalle offerte e soprattutto perché ormai si sente cambiato da un punto di vista interiore. E adesso il vincitore dell’ultimo ‘Grande Fratello Vip’ ha dichiarato che non ha alcuna voglia di fare dei passi indietro su questa decisione, che dunque diventa definitiva. I suoi scopi di vita attuali sono esclusivamente quelli di prendere parte ad iniziative utili per gli altri, che possano servire per acquisire consapevolezze, responsabilità e serenità. In un video pubblicato sul social network Instagram ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a percorrere questa nuova strada. (Continua dopo la foto)















“Quello che facevo non mi dava più soddisfazione. Magari qualcuno può cogliere qualcosa, può servirsi di qualcosa perché ne ha bisogno in qualche campo della sua vita. Ma senza presunzione, non voglio insegnare niente a nessuno, che sia chiaro. Voglio solo mettere sul tavolo tutte le mie esperienze, quello che ho capito ed imparato”, ha dichiarato Walter. (Continua dopo la foto)















“E se qualcuno passa e vede che c’è qualcosa che può servire alla sua vita può prenderlo…per questo continuo a fare questi video. Il motivo per cui mi sono tolto dalla tv italiana è perché non era più il campo in cui potevo servire le persone come voglio adesso, in questo momento della vita. Spero di non aver offeso o deluso nessuno”, ha concluso l’attore 49enne. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo) in data: 21 Nov 2019 alle ore 5:48 PST

Nudo è nato a Montreal, in Canada, il 2 giugno del 1970. Nel 2018 ha dunque trionfato al ‘Grande Fratello Vip’, il programma condotto da Ilary Blasi, ottenendo il 56% delle preferenze e superando in finale il cuoco Andrea Mainardi. A livello sentimentale, è stato fidanzato dal 1994 al 2002 con la ballerina Tatiana Tassara ed ha concepito due figli. Il primo, Elvis, è nato nel 1996, ed il secondogenito di nome Martin Carlos nel 1999. Dal 2004 al 2008 ha avuto una love story con l’attrice Samuela Sardo e nel 2009 si è sposato con la stilista francese Céline Mambour a Las Vegas. Nell’aprile 2019 si è sottoposto ad un importante intervento al cuore, che gli ha praticamente salvato la vita. Prima della vittoriosa esperienza al ‘GF Vip’ aveva partecipato come concorrente a ‘Tale e Quale Show’ ad ‘Una canzone per 100.000’.

