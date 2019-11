Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero in onda nel pomeriggio dal lunedì al venerdì non decolla. La trasmissione supera a malapena 5% di share e la conduttrice non riesce ad uscire dall’empasse ascolti, nonostante i suoi sforzi nella dizione, sorrisi, salti e gag non si smuove l’Auditel, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Da circa un mese, in aiuto alla Guaccero, c’è anche una nuova pagina, tutta dedicata al gossip, che ha come protagonista Jonathan Kashanian. È lui che, infatti, ha il compito di raccontare chicche e curiosità sulle celebrità italiane e non. Con lui in studio le risate, inoltre, non mancano anche perché spesso e volentieri vanno a crearsi delle gag proprio con la conduttrice. La rubrica curata dall’ex concorrente del Grande Fratello ed esperto di moda, è uno dei momenti più attesi della trasmissione. Nella puntata andata in onda oggi si è parlato di ritocchini e sotto la lente del severissimo Jonathan sono passati tre personaggi famosi. (Continua a leggere dopo la foto)















Stiamo parlando di Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Stefano De Martino. I tre, come tutti sanno, hanno in comune la bellissima Belen Rodriguez. Il primo è stato il primo fidanzato (famoso) della showgirl argentina, il secondo ha avuto una relazione con Belen, poi c'è stato il matrimonio, un figlio, la separazione e poi il ritorno di fiamma. In mezzo c'è stato Andrea Iannone, pilota del Moto Gp e attuale fidanzato di Giulia De Lellis. Come raccontato dall'ex gieffino, i compagni di Belen si sono sottoposti a diversi interventi chirurgici.











In particolare Stefano De Martino e Andrea Iannone, che si sarebbero ritoccati a immagine e somiglianza di Fabrizio Corona. Le foto del passato non mentono e basta fare una semplice ricerca su Google per vedere le foto di Stefano De Martino e Andrea Iannone agli esordi. I due si sono rifatti naso, zigomi, orecchie, bocca e denti e anche Bianca Guaccero ha voluto commentare la trasformazione dei due. A sorprendere tutti, le parole della conduttrice sui tre.





“Secondo me, col passare del tempo, tendono ad assomigliarsi”, ha detto la conduttrice di Detto Fatto commentando le foto di Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Stefano De Martino. E sul marito di Belen Rodriguez – che ha salutato in maniera speciale – ha poi aggiunto: “Faccio un appello così: Stefano, non avevi assolutamente bisogno dei ritocchini!”, ha detto Bianca Guaccero raccogliendo l’applauso del pubblico.

