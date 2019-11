“Sei una bomba”. Sabrina Salerno, camicia aperta e nessuna traccia di intimo. Solo forme esplosive

Ancora una volta meravigliosa e sensuale. Sabrina Salerno non smette di stupire ed anche stavolta ha mandato in tilt tutti i suoi ammiratori. La cantante ed attrice italiana continua ad essere invidiata dalle ragazze ventenni per il suo fisico impeccabile, che non presenta davvero difetti. E la donna ha nuovamente mostrato il meglio di sé sui social, dove è abbastanza attiva. Soltanto qualche ora fa ha postato uno scatto molto hot, che ha ottenuto numerosissimi like e commenti. In particolare la fantastica Sabrina indossa una camicetta trasparente di pizzo di colore nero, la quale è completamente aperta. E c’è un particolare delizioso: l’assenza del reggiseno. (Continua dopo la foto)















Il seno si intravede e questa situazione di ‘vedo non vedo’ ha scatenato le fantasie dei suoi follower. E lo sguardo è a dir poco ‘bollente’: fisso nell’obiettivo. Ed in più ha una bocca semichiusa e le mani tra i suoi capelli. Nonostante gli anni passino, la Salerno è ancora ritenuta la donna dei sogni. (Continua dopo la foto)















A corredo dell’immagine ha scritto: “Io non sono fatta per la resa”. I suoi fan sono esplosi: “Una donna da clonare! Bello che sia unica, ma bisognerebbe ce ne fossero di più come te!”, “Tu sei fatta per dare energia”, “Che spettacolo! Sei sempre più bella”, “Sempre bella e sensuale, mai volgare”, “Mamma che te..ne”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Io non sono fatta per la resa . Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 20 Nov 2019 alle ore 12:02 PST

Recentemente la Salerno ha rilasciato un’intervista a ‘Il Giornale‘, soffermandosi sull’insidioso problema del cyberbullismo: “Io mi sono un po’ stufata di questa cosa, è una questione di rispetto. Se io non ti piaccio è inutile che tu venga sul mio profilo e fai dei commenti inappropriati. Io mi difenderò sempre da tutto, non sono quella che sta zitta!”. La quale aveva anche annunciato di aver denunciato un’utente: “Non sono stati neanche insulti così pesanti. Una signora della mia età, tra l’altro, mi ha insultata fisicamente, dicendo che le mie foto non erano appropriate. Non capisco cosa volesse intendere veramente, però l’ho denunciata perché non volevo far passare il messaggio che tutti, siccome sei un personaggio pubblico, possono permettersi di dirti qualunque cosa!”. Per quanto riguarda la sua vita privata, alla fine degli anni Ottanta è stata legata all’attore Pierre Cosso, mentre nel 1994 si è fidanzata con Enrico Monti. Dal compagno, poi diventato marito nel 2006, ha avuto il primogenito Luca Maria nato nel 2004.

