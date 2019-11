Da Temptation al nudo integrale: Katia Fanelli atomica. E dice: “Non è volgare”

Tra le grandi protagoniste di ‘Temptation Island’ c’è stata senza ombra di dubbio Katia Fanelli, la quale era fidanzata con Vittorio Collina. Poi la loro love story è finita nel peggiore dei modi, ma di lei si ricordano soprattutto le fantastiche battute e le divertenti gag. La biondissima ‘fotonica’ è dunque single, ma è molto seguita sui social. Nell’ultimo scatto postato su Instagram ha meravigliato tutti, presentandosi in un atteggiamento decisamente hot. La donna è praticamente nuda e si mostra senza veli in una foto in bianco e nero. A coprirla, per così dire, c’è esclusivamente un mini abito in rete. Spicca anche un tacco a spillo estremamente vertiginoso. (Continua dopo la foto)















La foto ‘bollente’ è accompagnata dalla seguente didascalia: “Sensualità non è ostentazione, ma eleganza. La sensualità è intelligenza espressa con femminilità. Non confondete la sensualità con l’essere volgare”, ha tenuto a precisare Katia. E le amiche di ‘Temptation Island’ hanno subito reagito positivamente a questa immagine. (Continua dopo la foto)















Nunzia le ha scritto: “Non esistono parole per descrivere questa foto”, Sabrina: “Sembri disegnata”, Cristina: “Seee altroché ciaoneeeee” ed Ilaria: “Non ci sono altre parole”. Ma non sono mancati nemmeno i commenti di fan comuni: “Spettacolare”, “Ah però non credevo avessi questa fisicità, sei molto sexy”, “Che bomba”, “La bellezza”. (Continua dopo la foto)

Nel recente passato la ragazza era tornata a parlare su Instagram dell’ex partner: “Bisognerebbe vivere la situazione, il momento. Non saprei rispondere”, aveva replicato ad una fan che le chiedeva se fosse intenzionata a rimettersi insieme. E a chi le aveva fatto notare che Vittorio fosse impegnato con un’altra donna, aveva risposto: “Non sono al corrente. L’importante è che sia felice perché merita di stare bene! Sempre!”. Katia, nata il 19 gennaio 1994, lavora come commessa in un centro commerciale di Riccione. Si è diplomata in un istituto alberghiero di Rimini e successivamente si è dedicata anche alla moda. Nella sua vita ha compiuto numerosi viaggi: Thailandia, Maldive e Cancun alcuni dei luoghi visitati. Ha anche una grande passione nei confronti degli animali, visto che pubblica costantemente anche immagini di gatti e cani.

