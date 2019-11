“Momento down”. Paolo Ruffini lo confessa senza vergogna. Inutile nascondere il dolore. Cosa sta succedendo nella vita dell’attore

La bella coppia dello spettacolo è in crisi. Sono belli, giovani e innamorati e tutti credevano che la loro coppia fosse perfetta. Ma non è così. I due stanno attraversando un momento davvero difficile. Di chi stiamo parlando? Di Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. A raccontare che la loro relazione non è tutta rose e fiore è proprio Paolo Ruffini che ha detto a Novella2000: “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli”. Questa è una realtà che accomuna tutte le coppie, certo. Però il momento che Paolo e Diana stanno vivendo, non è un momento sereno. “Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. È un momento un po’ down. Passerà”. È triste sapere che una coppia bella come la loro non si goda l’amore in serenità. È triste sapere che l’incantesimo si è spezzato e ora vivono un down. Ma la vita amorosa è anche questo. Continua a leggere dopo la foto















Tra pochi giorni sarà il compleanno di Paolo Ruffini e, anche se le cose con la sua Nadia non vanno come vorrebbe, lui trova sempre la forza di sorridere. “Festeggerò i miei 41 anni prima al Teatro Brancaccio di Roma, poi dopo, con i ragazzi, si farà mattina. Abbiamo creato un gruppo che dà un gran valore alle cose belle della vita. Loro sono i tipici ‘ultimi che non vogliono arrivare primi’, gli basta stare insieme e io me la godo. Mi piace stare con loro. Lo scorso anno mi hanno fatto passare un compleanno indimenticabile” ha raccontato a Novella 2000. Continua a leggere dopo la foto











Paolo si riferisce ai ragazzi affetti da Sindrome di Down che sono i protagonisti del suo spettacolo teatrale. Bravo! Anche Diana Del Bufalo, la sua ragazza, in questi giorni ha ammesso di vivere un periodo duro. “Non sto passando un periodo facile – ha scritto su Instagram -. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla”. Anche lei, in fondo, con quelle parole, voleva esternare il suo malcontento per come stanno andando le cose con Paolo Ruffini? Continua a leggere dopo la foto





“Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo” ha scritto ancora Diana su Instagram. “Io sono come voi… fragile… Non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare”.

