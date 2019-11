La showgirl ed attrice Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si amano con sempre maggiore intensità. E circola con insistenza la voce che lei sarebbe nuovamente incinta. C’è infatti un dettaglio particolare, un pancino un po’ sospetto, che ha alimentato questa ipotesi. Ma nessuno dei due ha voluto confermare questa notizia. Intanto, però, Costanza e Bobo hanno festeggiato il primo compleanno della figlia Stella ed il messaggio postato su Instagram dall’ex velina ha commosso tutti. “All’inizio volevamo festeggiare stellina tra di noi, ma poi ho pensato che questo primo anno doveva essere assolutamente celebrato”, ha affermato la 29enne. (Continua dopo la foto)















“Importante è stato festeggiare con le persone che le vogliono bene, che la vedono crescere e soprattutto in questo giorno le hanno fatto sentire il calore e l’affetto. Quando sarà più grande potrà rivivere quel momento guardando le foto, e tutto ciò che le sto preparando per farle rivivere quei momenti. Il primo anno va festeggiato, perché è un bel piccolo traguardo per noi genitori; è una piccola parte di tempo che però racchiude un grande amore e immensa gioia che ha portato e da cui è circondata”, ha aggiunto la donna. (Continua dopo la foto)















Costanza ha proseguito così il suo lungo post: “Questo tempo è proprio volato, ma come tutti i neo genitori sanno, non è stata proprio una passeggiatina e non lo è neanche tutt’ora, ma va celebrato perché in effetti da un anno la nostra vita è cambiata in meglio grazie al suo arrivo”. (Continua dopo la foto)

La moglie dell’ex calciatore ha continuato dicendo: “Qualche ora di sonno in meno, un po’ di inesperienza, un po’ di stanchezza, soprattutto adesso che vuole camminare, la condivisione del dolore dei dentini che devono nascere, ma poi la continua scoperta di ogni cosa, i sorrisoni dolcissimi, lo stupore dei suoi occhietti, il continuo progresso, insomma continuo ossigeno per noi. Lei è cresciuta tanto e noi con lei!”. La modella Costanza Caracciolo ha inoltre rivolto alcuni ringraziamenti agli organizzatori del party, alle sue care amiche, alla società che si è occupata della location e a tutti i suoi affezionati fan. Ricorderete che in passato la coppia ha dovuto fare i conti con un aborto della donna, ma fortunatamente quei tempi bui sono stati messi alle spalle ed ora il sole è tornato a splendere.

