La notizia è di quelle bomba, che farà parlare a lungo. I protagonisti sono il campione della Juventus Cristiano Ronaldo e la sua fidanzata Georgina. Ormai i due sono insieme da diversi anni ed hanno inoltre una figlia di nome Alana. Chi non sopporta granché la dolce metà di Cr7 è la sua mamma, che non ha apprezzato la decisione del figlio di far inserire l’estate scorsa anche lei nel testamento, dando l’ok ai suoi avvocati. E per evitare che la madre possa aver assistito a questo evento, entrambi hanno deciso di compiere il grande passo in gran segreto. Sì, stiamo parlando proprio del matrimonio. Ad annunciare le nozze è stato ‘Novella 2000’, che riferisce che il fatidico sì è stato detto in una località ben definita. (Continua dopo la foto)















La cerimonia top secret ha avuto luogo in Marocco. Così facendo, la suocera di Georgina non ha avuto il dispiacere di assistere a questo evento che le avrebbe procurato fastidio. Sia Ronaldo che dunque la possibile coniuge hanno preferito restare in silenzio, non confermando ma nemmeno smentendo la clamorosa news. Ed i fan si sono scatenati online. (Continua dopo la foto)















I sostenitori del fortissimo calciatore portoghese e di Georgina hanno fatto partire un tam tam mediatico, andando alla ricerca delle storiche foto delle nozze. Ma sarà davvero arduo trovarle in rete, anche perché non sappiamo con certezza se queste nozze siano realmente avvenute. (Continua dopo la foto)

Andiamo a conoscere di più Georgina Rodriguez. Inizialmente ha studiato ed è diventata una ballerina, ma successivamente ha cambiato obiettivo ed ha intrapreso la carriera di indossatrice. Ha vissuto a Londra ed ha girato un po’ il mondo, collaborando con diversi brand internazionali. Sui social è molto attiva ed ha più di un milione di follower. Per manifestare il suo grande amore nei confronti dell’ex giocatore del Real Madrid ha lasciato il suo lavoro di commessa in una boutique di Prada. Infatti, molti curiosi ed accaniti fan si recavano lì per osservarla semplicemente oppure per chiederle informazioni sul suo partner. Ora non resta che attendere un cenno anche da parte sua per capire se davvero questo matrimonio si sia celebrato. E per comprendere anche se ci siano stati degli invitati o se davanti al prete ci fossero esclusivamente loro due. Non è inoltre da escludere nemmeno un intervento della mamma di Cr7 sulla vicenda per smentire o meno il suo astio nei confronti della donna che ha fatto perdere la testa al suo amato figlio.

