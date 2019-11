“Via il costume!”. Ludovica Valli come mamma l’ha fatta: la temperatura sale alle stelle

L’ex partecipante di ‘Uomini e Donne’ Ludovica Valli è sempre più splendida. Sui social network è diventata ormai una delle influencer più apprezzate e molto apprezzate sono anche le immagini che posta costantemente su Instagram. I suoi scatti sono praticamente quasi vietati ai minori, ma i suoi 1,7 milioni di follower attendono sempre con ansia i suoi post. Qualche ora fa ne ha pubblicato uno davvero ‘bollente’, che ha messo in luce il suo fisico impeccabile. Il suo lavoro in palestra si vede eccome e le curve sono in bella mostra. La foto in questione la riprende mentre è sotto la doccia in uno spettacolare resort delle Maldive: il ‘Baglioni Resort’. E ciò che si vede ha fatto venire gli infarti ai fan. (Continua dopo la foto)















Sopra non ha nulla e sono solo le mani a coprire i due spettacolari e prosperosi seni. Si possono inoltre notare un meraviglioso lato B e diversi piccoli tatuaggi sul suo corpo. A proposito del seno, c’è chi l’ha attaccata: “Perché le copri se sono finte?”. E lei ha prontamente replicato: “Sono pur sempre le mie, perdonami eh”. (Continua dopo la foto)















Innumerevoli i messaggi positivi inviati a Ludovica: “Più guardo te e più inizio ad amare sempre di più la palestra, sei bellissima”, “Sei un sogno”, “Cool”, “Bellissima fi..a”, “Una bellezza d’ispirazione” solo per citarne alcuni. Eppure c’è ancora chi le riserva un trattamento non bellissimo: “Ma perché fai sempre le foto nude? Hanno inventato anche il pezzo di sopra, eh”. (Continua dopo la foto)

Qualche settimana fa la Valli è stata ospite di ‘Vieni da me’, il programma presentato da Caterina Balivo. Lì si era soffermata sulla sua famiglia: “L’assenza di mio padre ha condizionato il mio carattere, che è ribelle ma anche molto fragile. Non ho avuto quella protezione che di solito hanno le figlie femmine. Le mie sorelle più grandi (Beatrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ed Eleonora, ndr) mi escludevano e io sono sempre stata molto legata a mia madre e a mia nonna Rema. Non perdonerò mai mio padre. Oggi è difficile costruire un rapporto con lui, soprattutto perché sono già grande, ho le mie consapevolezze. Per me è uno sconosciuto, non sa nulla di me, non saprei di cosa parlare con lui”. Ludovica Valli è nata il 2 marzo 1997 ed è la più piccola di tre sorelle. Non è l’unica della famiglia ad aver preso parte al programma di Maria De Filippi: prima di lei infatti è stata la sorella Beatrice a partecipare. Il programma ‘Temptation Island’ ha invece fatto capire a lei che la relazione con Fabio Ferrara non funzionasse più e dunque le loro strade si sono divise.

Barbara D’Urso: arrivano le scuse pubbliche in diretta, a Pomeriggio 5