Giulia Salemi, più che un abito una seconda pelle. E quella posa… Tutti d’accordo: “Sei una bomba!”

La bellissima influencer Giulia Salemi, che nella sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ si era innamorata perdutamente del modello tarantino Francesco Monte, è molto seguita ed attiva anche sui social network. Qui infatti registra la bellezza di ben un milione di follower. Ed ora ha estasiato tutti con uno scatto davvero superlativo. La 26enne ex gieffina si è mostrata con addosso un mini dress di colore nero estremamente attillato, praticamente una seconda pelle, ed un paio di stivali con un tacco davvero alto. Lo sguardo mostrato nei confronti dell’obiettivo è decisamente provocante ed i capelli raccolti in una coda completano la straordinaria sensualità dell’immagine. (Continua dopo la foto)















Ma non è finita qui: Giulia infatti accavalla anche le sue gambe in modo super sexy e gli oltre 25 mila like raggiunti sono praticamente una normale conseguenza. La didascalia proposta dalla sensuale influencer è la seguente: “Amici, Bonjour comment ca va? Come vedete sono rimasta a Parigi con il cuore e anche con la mente oltre che con le foto di Instagram. Ecco, questo è un altro dei miei look parigini preferiti, un abitino reso prezioso e raffinato grazie a stivaletto e dolcissima mini bag”. (Continua dopo la foto)















Tra i commenti scritti dai suoi fan c’è n’è anche uno speciale, quello della Marchesa D’Aragona, con la quale ha condiviso la Casa più spiata d’Italia: “Splendida nipotina”. Ma non sono mancati ovviamente post di ammirazione estrema nei confronti della Salemi: “Sei uno spettacolo!”, “Sei una bomba!”, “Pazzesca proprio!”, “Sei una gran fi..a”, “Adoro..bella bella”. (Continua dopo la foto)

E la sua fuga nella capitale francese aveva fatto ipotizzare una motivazione di natura sentimentale. Invece, la bellissima Giulia è ancora single. Si è recata infatti a Parigi esclusivamente per assistere all’evento di Karl Lagerfeld, che ha presentato la sua collezione. Andiamo a conoscere alcune curiosità su di lei: è stata guest star del reality ‘MTV Super Shore’, ha un rapporto molto speciale con sua madre, Fariba Tehrani, anche se i loro rapporti si erano un po’ deteriorati durante l’avventura al ‘Grande Fratello Vip’, ed è stata in vacanza a Cefalù con Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La giovane abita a Milano, infatti fu proprio in quella città che andò a convivere con l’ex Monte. Resta il mistero invece sul suo patrimonio, che non ha mai voluto svelare.

