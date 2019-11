La love story tra Simona Ventura e Giovanni Terzi va decisamente a gonfie vele ed ora è stata annunciata una clamorosa novità per il futuro della coppia. Recentemente lo scrittore ed opinionista di ‘Storie Italiane’ ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto romantiche nei confronti della conduttrice televisiva, a dimostrazione del suo immenso amore. “Sin dalla prima sera dentro di me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più lasciati. Era proprio lei che aspettavo. Simona è una donna di una dolcezza e di una generosità incredibile con chi ama. Mi sono innamorato di lei anche per come ama i suoi figli e la sua famiglia. Una donna così non poteva non essere speciale”, ha ammesso Giovanni. (Continua dopo la foto)















Ora però c’è una grandissima novità in arrivo e ad annunciarla è stata proprio Simona in un’intervista concessa al settimanale ‘Oggi’, nel numero che uscirà domani, giovedì 21 novembre. La donna ha affermato che i due si sposeranno l’anno prossimo, anche se resta il mistero sulla data precisa delle nozze. Ma adesso è tempo di fare un altro passo importante: andare a convivere. (Continua dopo la foto)















“Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso. Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli ed a breve traslocheremo. Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio e non mi capacito del regalo immenso che la vita mi ha fatto facendomi incontrare Giovanni. Non speravo più di innamorarmi e soprattutto di incontrare l’uomo dei miei sogni, invece è accaduto”, ha dichiarato la 54enne presentatrice tv. (Continua dopo la foto)

Dallo scorso 23 aprile è tornata in Rai, dove ha condotto su Rai 2 il talent show ‘The Voice of Italy’ e successivamente è stata designata come narratrice della quarta edizione del reality ‘Il collegio’. Dal 15 settembre ha iniziato a condurre su Rai 2 ‘La domenica Ventura’, insieme a Francesco Rocchi, in onda nella fascia del mezzogiorno domenicale. Dall’ex calciatore Stefano Bettarini ha avuto i figli Niccolò (classe 1998) e Giacomo (2000). Nel 2014 ha anche adottato una bambina di nome Caterina. Prima di intraprendere la relazione con il giornalista Terzi, è stata fidanzata con Gerò Carraro.

