Mary Falconieri è stata una delle protagoniste del ‘Grande Fratello 14’ ed è diventata celebre per la sua relazione sentimentale con l’ortopedico Giovanni Angiolini, che era coinquilino della Casa. Ma poi il suo ex partner la tradì ripetutamente e la storia d’amore terminò dunque malamente. La ragazza non appare nel mondo televisivo da un po’ di tempo. Qualche anno fa fu ospitata da Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio 5’ ed in quella circostanza manifestò la sua intenzione di effettuare una doppia mastectomia per asportare le ghiandole mammarie per prevenire il tumore al seno. Infatti, proprio la madre è deceduta per questo male in passato. Ma ora la ritroviamo finalmente in una veste decisamente migliore. (Continua dopo la foto)















In uno degli ultimi scatti postati sul social network Instagram è ripresa con labbra carnose, capelli castani e mossi ed un fisico impeccabile. E soprattutto c’è un dettaglio che ha mandato in tilt i fan: sotto la giacca di tailleur color mattone non ha nulla. Ed ecco che spunta un seno, che non riesce ad essere nascosto del tutto dall’abito. (Continua dopo la foto)















I follower non hanno resistito e le hanno riservato un trattamento speciale: “Senza parole, non si può aggiungere nient’altro, basta così, sei il massimo”, “Sei bella da spavento”, “Che spettacolo, sei una bomba sexy”, “Così ci metti in difficoltà”, “Sei splendida”, “Hai stile, classe, eleganza, una donna splendida come te veste bene ogni cosa”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 🧸 Un post condiviso da Marìa Falconieri Official (@maryfalconieri) in data: 12 Nov 2019 alle ore 11:10 PST

Dopo che la sua love story con Angiolini è tramontata, per lei le porte dell’amore non si sono certamente chiuse. Ora è infatti legata sentimentalmente con il calabrese Giuseppe Schiavello. Ecco cosa ne pensa Mary di lui: “Sa svegliarmi sempre con ‘Buongiorno Principessa’, avere sempre una parola dolce per me… riesce a sorridermi a fissarmi tutte le volte in modo meravigliato per poter studiare tutti i miei movimenti e le mie espressioni e farmi sentire bella sempre e comunque anche quando non lo sono per niente. Più di tutto sa come farmi sentire Donna!”. L’ex gieffina, classe 1992, è nata a Nardò (Lecce) ed ha un fratello ed una sorella più piccola. Si è laureata in Scienze infermieristiche, ma non si è a conoscenza dell’ospedale dove lavora.

