In queste ore non si fa che parlare di Andrea Damante. L’ex tronista di UeD (ed ex di Giulia De Lellis) è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi insieme alla nuova fidanzata. “L’ex della De Lellis sorpreso con la nuova fidanzata tra sushi e Rodriguez. Quando si accorgono dei paparazzi lui in auto le chiede di coprirsi il viso. Si chiama Viviana – si legge sulla rivista – È bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la fidanzata con cui Andrea Damante prova a dimenticare definitivamente Giulia De Lellis”. E ancora: “Chi’ ha sorpreso il dj insieme con la bionda e bellissima ragazza. – ha scritto Gabriele Parpiglia – Prima a cena in un noto ristorante di sushi milanese, dove il ragazzo apprezzava le extensions di Viviana; il giorno successivo insieme a un evento (elegantissimi, ma distaccati) con Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. E la nuova vita di Andrea si ricompone”. (Continua dopo la foto)















Ora, uscito questo scoop, si sa qualcosa in più sulla nuova fidanzata di Andrea Damante. Intanto il nome completo. Si chiama Viviana Vizzini, è biondissima e con un fisico da modella. Ma a qualcuno non sembrerà un volto nuovo. E infatti sul piccolo schermo si è già vista dal momento che ha partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice ai tempi del trono di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. (Continua dopo foto)











E dopo aver tentato di conquistare, senza successo, il cuore dei due ex tronisti, Viviana sembra aver fatto breccia in quello di Andrea Damante, che a proposito di trono è stato sicuramente uno dei protagonisti più amati della storia di Uomini e Donne. E pare che il dj veronese abbia intenzioni serie con la sua nuova fiamma al punto da volerla proteggere dal gossip. (Continua dopo le foto)







“In auto il dj suggerisce alla sua fidanzata di coprirsi il volto davanti al flash dei paparazzi”, aggiunge il magazine Chi, che per primo ha dato lo scoop. Viviana riuscirà davvero a far dimenticare Giulia De Lellis a Damante, che negli ultimi mesi è stato accostato a tantissime belle ragazze?

Matteo Salvini, un altro figlio? Lo scoop, con tanto di foto della fidanzata Francesca Verdini