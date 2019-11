Nonostante la differenza d’età, la relazione tra Matteo Salvini, 46 anni, e Francesca Verdini, 26, procede a gonfie vele. Ormai si frequentano da quasi un anno e tra colpi di scena politici e presunte crisi di coppia, i due sono più affiatati che mai, sia durante le uscite mondane (come la Festa della Repubblica da vicepremier) che quelle private (come le vacanze con i figli). La nuova relazione di Matteo Salvini ha anche ricevuto la ‘benedizione’ della sua celebre ex, la conduttrice Elisa Isoardi, che con lui ha avuto una storia durata dal 2013 al 2018: “Se Matteo è felice io sono felice per lui. Lui è un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta”. E poi: “Perché dovrei scompormi? Dopotutto sono stata io a chiudere la storia con Matteo…Io continuo a volergli bene e a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo è ormai il passato”. (Continua dopo la foto)















E ora sembrerebbero esserci grosse novità all'orizzonte per Salvini e la sua compagna. Due, infatti, gli scoop lanciati nelle ultime ore dai settimanali Chi e Diva e Donna. Il primo parla di un imminente matrimonio per la coppia. Gli amici più vicini, scrive la rivista, sussurrano di nozze fissate per il 2020. Se così fosse, per Salvini si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello durato 7 anni con Fabrizia, di professione giornalista, da cui ha avuto Federico nel 2003.











Matteo Salvini ha anche un'altra figlia, Mirta, che è invece il frutto dell'amore con Giulia, avvocato. Ma a proposito di figli, Diva e Donna lancia un altro super gossip pubblicando una serie di foto in cui Francesca Verdini sembra mostrare un pancino sospetto. Gli scatti sono stati realizzati a Roma e mentre lei si accarezza il pancino, lui la stringe per mano.







La Verdini indossa jeans strappati, sneakers e una maglia verde infilata nei pantaloni. Anche Salvini ha un look casual,con golfino allacciato alla vita e insieme si dirigono nel ristorante del fratello di lei (dove c’è anche il papà, Tommaso Verdini) e si intrattengono a chiacchierare con gli amici. Il titolo di Diva: “Colpo di scena per Matteo Salvini: aspetta già un figlio da Francesca?”. Dai due, comunque, non è arrivata alcuna conferma. O smentita.

