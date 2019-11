“Vignalona tanta roba”. Scollatura esagerata e tutto il resto… Valentina Vignali è una bomba

La campionessa di basket Valentina Vignali fa centro, questa volta non in una partita in campo, ma sul web. Tolta la divisa della squadra per cui gioca, Athena Basket Roma, l’ex gieffina si concede sempre scatti hot. E sui social, come sempre, i fan apprezzano. Sono lontani i tempi in cui Valentina veniva presa in giro da Francesca Cipriani per qualche chilo in più. Uscita dalla casa, e letti i commenti al veleno sulla sua forma fisica, la cestista ha fatto notare che, per prima cosa, non c’è bisogno di ricordarle che è ingrassata anche perché ha gli specchi a casa e se n’è resa conto da sola.“Commenti sugli haters finiti – aveva detto l’ex gieffina e giocatrice di Basket nella sua Instagram Story – Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso”. (Continua a leggere dopo la foto)















Tornata dal Grande Fratello, Valentina si era pesata e si era resa conto di aver preso 11 chili, poi si è fatta seguire da un personal trainer e grazie a un duro allenamento e dieta è riuscita a perdere i chili di troppo. ”Durante il grande Fratello ho preso dieci chili – aveva spiegato la Vignali – ma prima di entrare ne avevo presi altri tre. Quindi stavo a più 13. C’è ancora da fare ma ci riuscirò”. Nei video pubblicati alla fine del reality show, la giocatrice di basket aveva anche spiegato come perdere peso alle ragazze che le chiedevano un consiglio. (Continua a leggere dopo la foto)











Con una dieta rigida e gli allenamenti della squadra ha impiegato poco ha tornare la bella e seducente Valentina che tutti conoscono. Da poco ha anche pubblicato un’autobiografia dove ha voluto aprirsi al mondo sulla sua vita, sui sacrifici fatti per il basket, non dimenticando gli amori e la malattia che l’ha colpita qualche anno fa. Come un treno Valentina non si è fermata, e adesso raccoglie i frutti della sua determinazione. (Continua a leggere dopo la foto)





E sui social le foto che mandano in tilt i suoi fan si sprecano. Una delle ultime mostra la giocatrice di Basket con costume davvero sensuale che mette ben in mostra le sue sinuose forme. Ma ciò che non passa inosservato ai fan più maliziosi il suo seno prosperoso che il costume fa a fatica a contenere. ”Tanta roba baby”, ”Hai ripreso un ottima forma fisica! Complimenti ”, ”Sei pazzesca”,”Stupendissima Vignalona”, ”Che strafiga pazzesca”, sono solo alcuni dei messaggi lasciati all’indirizzo di Valentina Vignali.

Barbara D’Urso presenta Gerry Scotti, ma la gaffe è madornale. Tutti (tranne lei) se ne accorgono